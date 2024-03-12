https://1prime.ru/20240312/846209226.html

В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T11:41+0300

2024-03-12T11:41+0300

2024-03-12T11:41+0300

россия

экзамены

егэ

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75607/29/756072907_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c8fa205e007f33af513782ff343ee24c.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.В Рособрнадзоре сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.Ранее поступила информация, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Как прокомментировал предложение глава партии Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.

https://1prime.ru/20240311/846151372.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экзамены, егэ