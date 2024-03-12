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В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:41+0300
2024-03-12T11:41+0300
2024-03-12T11:41+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.В Рособрнадзоре сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.Ранее поступила информация, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Как прокомментировал предложение глава партии Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.
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россия, экзамены, егэ
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.
В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ
В Рособрнадзоре сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.
Ранее поступила информация, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Как прокомментировал предложение глава партии Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.