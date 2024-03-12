Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/846209226.html
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:41+0300
2024-03-12T11:41+0300
россия
экзамены
егэ
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75607/29/756072907_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c8fa205e007f33af513782ff343ee24c.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.В Рособрнадзоре сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.Ранее поступила информация, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Как прокомментировал предложение глава партии Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.
https://1prime.ru/20240311/846151372.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75607/29/756072907_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3b704d0747798d2f5861dbcc76d5e2c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, экзамены, егэ
РОССИЯ, экзамены, ЕГЭ
11:41 12.03.2024
 
В Рособрнадзоре сообщили, когда планируется организовать пересдачу ЕГЭ

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая

Рособрнадзор перепроверил стобалльные работы ЕГЭ, четверть из них фальшивки
Рособрнадзор перепроверил стобалльные работы ЕГЭ, четверть из них фальшивки
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ
Вчера, 13:48
В Рособрнадзоре сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.
Ранее поступила информация, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Как прокомментировал предложение глава партии Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.
 
РОССИЯэкзаменыЕГЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала