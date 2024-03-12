Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" почти удвоил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/846209496.html
"Яндекс" почти удвоил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей
"Яндекс" почти удвоил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" почти удвоил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей
"Яндекс" в прошлом году выплатил участникам программы по поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании 70 миллионов рублей, почти вдвое больше, чем... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:51+0300
2024-03-12T11:52+0300
россия
яндекс
"белые" хакеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f6b46ee834bf356a42fdcf5bedb8be1.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" в прошлом году выплатил участникам программы по поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании 70 миллионов рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила компания. "В 2023 году "Яндекс" выплатил 70 миллионов рублей участникам программы "Охота за ошибками". Она посвящена поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании. По сравнению с прошлым годом общая сумма выплат увеличилась почти вдвое. Это связано с запуском конкурсов по различным направлениям "Охоты" с повышенными выплатами, увеличением наград и ростом числа участников программы. В 2022 году "Яндекс" выплатил исследователям около 40 миллионов рублей", - рассказали в компании. В поиске уязвимостей участвовали 528 исследователей, они прислали 736 отчетов об ошибках, соответствующих правилам программы. За 378 уникальных и впервые выявленных находок исследователи получили выплаты. Все критичные ошибки были исправлены. "Самые крупные выплаты 2023 года - 12 миллионов, 7,5 миллионов и 3,7 миллиона рублей - пришлись на конкурс по поиску критичных уязвимостей. За весь год наибольшую сумму в 17 миллионов рублей заработал этичный хакер, приславший 41 уникальный отчет. Второе и третье место заняли охотники с общей суммой выплат в 12 и 4,3 миллиона рублей", - отметили в "Яндексе". "Сообщество багхантеров состоит из сильных разработчиков, исследователей, специалистов по безопасности. Для них поиск уязвимостей - это возможность использовать свои навыки и усилить безопасность сервисов, которыми они пользуются ежедневно. Для нас - дополнительная помощь в усилении защиты наших сервисов и пользовательских данных, а также возможность оценить безопасность сервисов независимым взглядом", - прокомментировал руководитель продуктовой безопасности "Яндекса" Иван Чалыкин. В 2024 году "Яндекс" планирует выделить не менее 100 миллионов рублей на вознаграждение этичных хакеров, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20240307/846083910.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a97a13ee86321a7caea06886c5bfb5c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, яндекс, "белые" хакеры
РОССИЯ, Яндекс, "белые" хакеры
11:51 12.03.2024 (обновлено: 11:52 12.03.2024)
 
"Яндекс" почти удвоил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей

"Яндекс" увеличил выплаты белым хакерам за поиск уязвимостей до 70 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" в прошлом году выплатил участникам программы по поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании 70 миллионов рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила компания.
"В 2023 году "Яндекс" выплатил 70 миллионов рублей участникам программы "Охота за ошибками". Она посвящена поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании. По сравнению с прошлым годом общая сумма выплат увеличилась почти вдвое. Это связано с запуском конкурсов по различным направлениям "Охоты" с повышенными выплатами, увеличением наград и ростом числа участников программы. В 2022 году "Яндекс" выплатил исследователям около 40 миллионов рублей", - рассказали в компании.
В поиске уязвимостей участвовали 528 исследователей, они прислали 736 отчетов об ошибках, соответствующих правилам программы. За 378 уникальных и впервые выявленных находок исследователи получили выплаты. Все критичные ошибки были исправлены.
Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса"
7 марта, 21:42
"Самые крупные выплаты 2023 года - 12 миллионов, 7,5 миллионов и 3,7 миллиона рублей - пришлись на конкурс по поиску критичных уязвимостей. За весь год наибольшую сумму в 17 миллионов рублей заработал этичный хакер, приславший 41 уникальный отчет. Второе и третье место заняли охотники с общей суммой выплат в 12 и 4,3 миллиона рублей", - отметили в "Яндексе".
"Сообщество багхантеров состоит из сильных разработчиков, исследователей, специалистов по безопасности. Для них поиск уязвимостей - это возможность использовать свои навыки и усилить безопасность сервисов, которыми они пользуются ежедневно. Для нас - дополнительная помощь в усилении защиты наших сервисов и пользовательских данных, а также возможность оценить безопасность сервисов независимым взглядом", - прокомментировал руководитель продуктовой безопасности "Яндекса" Иван Чалыкин.
В 2024 году "Яндекс" планирует выделить не менее 100 миллионов рублей на вознаграждение этичных хакеров, добавляется в сообщении.
 
РОССИЯЯндекс"белые" хакеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала