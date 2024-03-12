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Атомный бич. В Чехии осознали масштабы зависимости Европы от России

Атомный бич. В Чехии осознали масштабы зависимости Европы от России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Атомный бич. В Чехии осознали масштабы зависимости Европы от России

Россия является лидером в области атомной энергетики, западные страны не смогут избавиться от этой зависимости до конца текущего десятилетия, пишет чешское... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:01+0300

2024-03-12T12:01+0300

2024-03-12T12:02+0300

энергетика

атомная энергетика

россия

европа

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия является лидером в области атомной энергетики, западные страны не смогут избавиться от этой зависимости до конца текущего десятилетия, пишет чешское издание Info.Авторы материалов напомнили, что недавно энергетическая компания ČEZ подписала договор с французской фирмой Orano об обогащении урана для АЭС "Дукованы". Документ предполагает замену российского топлива французским."Но это еще не значит, что нам удастся полностью избавиться от ядерной зависимости от Российской Федерации. Как выясняется, в области атомных технологий русские продолжают активную торговлю с Европой (конфликт на Украине не в счет), и лидером в этой торговле является как раз Франция. Высвободиться из-под российского "ядерного ярма", как считают специалисты, будет сложно, а в среднесрочной перспективе, пожалуй, даже невозможно", - сказано в статье.Издание привело данные с сервера Energypost, согласно которым "Росатом" в прошлом году получал около миллиарда долларов от продаж в США и 750 миллионов евро от Европы. Кроме того, российская энергокомпания приобрела 49 процентов в крупнейшем урановом месторождении в Казахстане, хотя и так контролирует 40 процентов мировых обрабатывающих мощностей и 46 процентов общемировых мощностей по обогащению урана. Кроме того, пишет Info, западные аналитики признают, что Россия является лидером в развитии атомных технологий. Авторы также напомнили, что ЕС ввел против России уже 13 пакетов санкций, идет подготовка 14-го. При этом Еврокомиссия ни разу не включила в ограничительные меры атомную энергетику. По данным издания, сотрудничать с "Росатомом" продолжает, в том числе, Франция, президент которой, Эммануэль Макрон, призывал к обеспечению энергонезависимости ЕС."Некоторые энергетические аналитики в Европе с оптимизмом прогнозируют, что Западу удастся значительно снизить свою зависимость от России в области атомной продукции. Но все сходятся во мнении, что этого, скорее всего, не произойдет до конца текущего десятилетия. Если произойдет вообще", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240228/rosatom-845393273.html

https://1prime.ru/20240306/846026341.html

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атомная энергетика, россия, европа, чехия