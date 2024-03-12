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Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян
Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян - 12.03.2024, ПРАЙМ
Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян
Армянская сторона поблагодарила российских коллег за содействие в ереванском аэропорту "Звартноц" и проинформировали их, что в дальнейшем армяне смогут нести... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:07+0300
2024-03-12T12:07+0300
армения
россия
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ЕРЕВАН, 12 мар - ПРАЙМ. Армянская сторона поблагодарила российских коллег за содействие в ереванском аэропорту "Звартноц" и проинформировали их, что в дальнейшем армяне смогут нести службу самостоятельно. Об этом заявил 12 марта на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал премьер.
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армения, россия
АРМЕНИЯ, РОССИЯ
12:07 12.03.2024
 
Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян

Пашинян: пограничники РФ проинформированы, что их содействия в аэропорту не требуется

Полеты авиакомпании "Армавиа" в ереванском аэропорту "Звартноц" приостановлены
Полеты авиакомпании Армавиа в ереванском аэропорту Звартноц приостановлены
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ЕРЕВАН, 12 мар - ПРАЙМ. Армянская сторона поблагодарила российских коллег за содействие в ереванском аэропорту "Звартноц" и проинформировали их, что в дальнейшем армяне смогут нести службу самостоятельно. Об этом заявил 12 марта на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал премьер.
 
АРМЕНИЯРОССИЯ
 
 
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