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Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян

Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян - 12.03.2024, ПРАЙМ

Содействие России в аэропорту больше не требуется, заявил Пашинян

Армянская сторона поблагодарила российских коллег за содействие в ереванском аэропорту "Звартноц" и проинформировали их, что в дальнейшем армяне смогут нести... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:07+0300

2024-03-12T12:07+0300

2024-03-12T12:07+0300

армения

россия

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ЕРЕВАН, 12 мар - ПРАЙМ. Армянская сторона поблагодарила российских коллег за содействие в ереванском аэропорту "Звартноц" и проинформировали их, что в дальнейшем армяне смогут нести службу самостоятельно. Об этом заявил 12 марта на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал премьер.

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армения, россия