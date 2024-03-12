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Песков: Москва получила письмо о выводе российских военных из Звартноца

Песков: Москва получила письмо о выводе российских военных из Звартноца - 12.03.2024, ПРАЙМ

Песков: Москва получила письмо о выводе российских военных из Звартноца

Российская сторона получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Звартноц в Ереване, контакты продолжатся, заявил официальный представитель Кремля... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:43+0300

2024-03-12T12:43+0300

2024-03-12T12:43+0300

политика

дмитрий песков

россия

армения

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российская сторона получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Звартноц в Ереване, контакты продолжатся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Совбеза Армении Армен Григорян заявлял, что Ереван направил Москве оповещение о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что армянские пограничники также донесли соответствующую информацию до российских коллег."Там, действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты", - подчеркнул Песков.Он добавил, что больше на данный момент сказать не может.Международный аэропорт Звартноц расположен в 12 километрах от Еревана, является главным международным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.

https://1prime.ru/20240311/nuclear-846149405.html

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дмитрий песков, россия, армения