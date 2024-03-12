https://1prime.ru/20240312/846213981.html

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

Москва не увидела ничего нового в запросах США для сдерживания России и модернизации своего ядерного потенциала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:54+0300

2024-03-12T12:54+0300

2024-03-12T12:54+0300

политика

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва не увидела ничего нового в запросах США для сдерживания России и модернизации своего ядерного потенциала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Американские власти в новом оборонном бюджете отметили, что в 2025 фингоду хотят направить на на сдерживание России 2,1 миллиарда долларов, на военную поддержку НАТО в Европе - 625,6 миллиона, на модернизацию ядерного оружия - почти 20 миллиардов долларов.Пресс-секретара президента России во время общения с журналистами попросили прокомментировали представленные цифры."Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет... Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20240312/usa-846212894.html

сша

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дмитрий песков, сша, россия