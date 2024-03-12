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В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - 12.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Москва не увидела ничего нового в запросах США для сдерживания России и модернизации своего ядерного потенциала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:54+0300
2024-03-12T12:54+0300
политика
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва не увидела ничего нового в запросах США для сдерживания России и модернизации своего ядерного потенциала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Американские власти в новом оборонном бюджете отметили, что в 2025 фингоду хотят направить на на сдерживание России 2,1 миллиарда долларов, на военную поддержку НАТО в Европе - 625,6 миллиона, на модернизацию ядерного оружия - почти 20 миллиардов долларов.Пресс-секретара президента России во время общения с журналистами попросили прокомментировали представленные цифры."Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет... Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков.
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дмитрий песков, сша, россия
Политика, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ
12:54 12.03.2024
 

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва не увидела ничего нового в запросах США для сдерживания России и модернизации своего ядерного потенциала, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Американские власти в новом оборонном бюджете отметили, что в 2025 фингоду хотят направить на на сдерживание России 2,1 миллиарда долларов, на военную поддержку НАТО в Европе - 625,6 миллиона, на модернизацию ядерного оружия - почти 20 миллиардов долларов.
Американский флаг, Вашингтон, США
Эксперт раскрыл цель увеличения бюджета Пентагона
12:26
Пресс-секретара президента России во время общения с журналистами попросили прокомментировали представленные цифры.
"Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет... Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков.
 
ПолитикаДмитрий ПесковСШАРОССИЯ
 
 
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