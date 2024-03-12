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Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный - 12.03.2024, ПРАЙМ
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный
Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:21+0300
2024-03-12T13:21+0300
германия
бундесвер
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БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов евро, рассказал в интервью телеканалу ARD глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер."У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.Глава союза также призывает увеличить инвестиции в спецфонд минобороны, потому что на текущий момент средств на нем недостаточно. По его словам, он согласен с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что этот фонд необходимо увеличить минимум в три раза. Вюнстер добавил, что благодаря этому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса написала, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро.
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германия, бундесвер
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер
13:21 12.03.2024
 
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный

Глава союза военных ФРГ: ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов евро, рассказал в интервью телеканалу ARD глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.
"У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.
Глава союза также призывает увеличить инвестиции в спецфонд минобороны, потому что на текущий момент средств на нем недостаточно. По его словам, он согласен с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что этот фонд необходимо увеличить минимум в три раза.
Министр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства
10 марта, 11:25
Вюнстер добавил, что благодаря этому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса написала, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро.
 
ГЕРМАНИЯБундесвер
 
 
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