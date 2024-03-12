https://1prime.ru/20240312/846214712.html

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный - 12.03.2024, ПРАЙМ

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный

Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T13:21+0300

2024-03-12T13:21+0300

2024-03-12T13:21+0300

германия

бундесвер

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БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов евро, рассказал в интервью телеканалу ARD глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер."У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.Глава союза также призывает увеличить инвестиции в спецфонд минобороны, потому что на текущий момент средств на нем недостаточно. По его словам, он согласен с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что этот фонд необходимо увеличить минимум в три раза. Вюнстер добавил, что благодаря этому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса написала, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20240310/846122906.html

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германия, бундесвер