https://1prime.ru/20240312/846214712.html
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный - 12.03.2024, ПРАЙМ
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный
Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:21+0300
2024-03-12T13:21+0300
2024-03-12T13:21+0300
германия
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов евро, рассказал в интервью телеканалу ARD глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер."У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.Глава союза также призывает увеличить инвестиции в спецфонд минобороны, потому что на текущий момент средств на нем недостаточно. По его словам, он согласен с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что этот фонд необходимо увеличить минимум в три раза. Вюнстер добавил, что благодаря этому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса написала, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20240310/846122906.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундесвер
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, рассказал военный
Глава союза военных ФРГ: ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи
БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Сейчас ни одна из бригад бундесвера (минобороны Германии) не готова выполнять задания, для модернизации армии недостаточно спецфонда размером в 100 миллиардов евро, рассказал в интервью телеканалу ARD глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.
"У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.
Глава союза также призывает увеличить инвестиции в спецфонд минобороны, потому что на текущий момент средств на нем недостаточно. По его словам, он согласен с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что этот фонд необходимо увеличить минимум в три раза.
В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства
Вюнстер добавил, что благодаря этому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса написала, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро.