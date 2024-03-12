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ЦБ уточнил требования по взносам в уставный капитал иностранных компаний

ЦБ уточнил требования по взносам в уставный капитал иностранных компаний - 12.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ уточнил требования по взносам в уставный капитал иностранных компаний

Банк России уточнил требования к резидентам по взносам в уставный капитал иностранных компаний: теперь с 1 апреля не нужно получать индивидуальное разрешение... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T13:25+0300

2024-03-12T13:25+0300

2024-03-12T13:26+0300

банк россии

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взносы

капитал

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России уточнил требования к резидентам по взносам в уставный капитал иностранных компаний: теперь с 1 апреля не нужно получать индивидуальное разрешение ЦБ, если сумма таких операций в пользу одного юрлица не превышает 15 миллионов рублей, говорится в сообщении регулятора. "Российским резидентам с 1 апреля 2024 года не требуется получать индивидуальное разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 миллионов рублей", - сказано в сообщении. При этом, как поясняется, операция может быть как в российских рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату платежа. "Если сумма операций, независимо от валюты платежа, превышает лимит, то, как и ранее, необходимо получить разрешение Банка России", - уточняет регулятор. Требования распространяются в том числе на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества. Ранее, с 1 июня 2022 года, индивидуальное разрешение Банка России не требовалось на оплату уставного капитала иностранных компаний, если средства вносились в рублях или валюте дружественного государства. При этом если оплата производилась в валюте недружественного государства, сумма такой операции не должна была превышать 15 миллионов рублей в эквиваленте.

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резиденты, взносы, капитал