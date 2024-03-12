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На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер - 12.03.2024, ПРАЙМ
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер
На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:12+0300
2024-03-12T17:12+0300
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москвич
автозавод "москвич"
автомобиль "москвич"
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автопром
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток"."В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов "Москвич 5" (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук", — говорится в публикации.Прототипом нового кроссовера стал китайский Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л в двух вариантах форсировки — 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Покупателям будет доступны только автомобили с передним приводом с вариатором или 6-ступенчатым "роботом".Второй моделью, которая также появится в линейке уже в этом году, станет "Москвич 8". Это также аналог китайского JAC S7, доступный в 5-местном и 7-местном вариантах.
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москвич, автозавод "москвич", автомобиль "москвич", россия, автопром
Москвич, автозавод "Москвич", автомобиль "Москвич", РОССИЯ, автопром
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер
На заводе "Москвич" появились первые экземпляры кроссовера "Москвич 5"
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ
. На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток
".
"В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов "Москвич 5" (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук", — говорится в публикации.
Прототипом нового кроссовера стал китайский Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л в двух вариантах форсировки — 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Покупателям будет доступны только автомобили с передним приводом с вариатором или 6-ступенчатым "роботом".
Второй моделью, которая также появится в линейке уже в этом году, станет "Москвич 8". Это также аналог китайского JAC S7, доступный в 5-местном и 7-местном вариантах.
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