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На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер

На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер - 12.03.2024, ПРАЙМ

На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер

На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток". | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:12+0300

2024-03-12T17:12+0300

2024-03-12T17:12+0300

москвич

автозавод "москвич"

автомобиль "москвич"

россия

автопром

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток"."В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов "Москвич 5" (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук", — говорится в публикации.Прототипом нового кроссовера стал китайский Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л в двух вариантах форсировки — 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Покупателям будет доступны только автомобили с передним приводом с вариатором или 6-ступенчатым "роботом".Второй моделью, которая также появится в линейке уже в этом году, станет "Москвич 8". Это также аналог китайского JAC S7, доступный в 5-местном и 7-местном вариантах.

https://1prime.ru/20240309/846104623.html

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москвич, автозавод "москвич", автомобиль "москвич", россия, автопром