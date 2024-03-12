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На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер - 12.03.2024, ПРАЙМ
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На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер - 12.03.2024, ПРАЙМ
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер
На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:12+0300
2024-03-12T17:12+0300
москвич
автозавод "москвич"
автомобиль "москвич"
россия
автопром
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток"."В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов "Москвич 5" (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук", — говорится в публикации.Прототипом нового кроссовера стал китайский Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л в двух вариантах форсировки — 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Покупателям будет доступны только автомобили с передним приводом с вариатором или 6-ступенчатым "роботом".Второй моделью, которая также появится в линейке уже в этом году, станет "Москвич 8". Это также аналог китайского JAC S7, доступный в 5-местном и 7-местном вариантах.
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москвич, автозавод "москвич", автомобиль "москвич", россия, автопром
Москвич, автозавод "Москвич", автомобиль "Москвич", РОССИЯ, автопром
17:12 12.03.2024
 
На автозаводе "Москвич" заметили новый кроссовер

На заводе "Москвич" появились первые экземпляры кроссовера "Москвич 5"

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. На площадке готовой продукции автозавода "Москвич" в Текстильщиках были замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5", сообщает "Автопоток".
"В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов "Москвич 5" (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук", — говорится в публикации.
Прототипом нового кроссовера стал китайский Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л в двух вариантах форсировки — 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Покупателям будет доступны только автомобили с передним приводом с вариатором или 6-ступенчатым "роботом".
Второй моделью, которая также появится в линейке уже в этом году, станет "Москвич 8". Это также аналог китайского JAC S7, доступный в 5-местном и 7-местном вариантах.
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