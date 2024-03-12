https://1prime.ru/20240312/846226950.html
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам - 12.03.2024, ПРАЙМ
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:03+0300
2024-03-12T18:03+0300
2024-03-12T18:03+0300
экономика
банк россии
процентная ставка
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "Экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции", - заявили аналитики. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% при инфляции в 7,44% по итогам января. Аналитики считают, что возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок. Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса.
https://1prime.ru/20240312/mishustin-846218552.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, процентная ставка, россия
Экономика, Банк России, процентная ставка, РОССИЯ
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
Аналитики ЦБ: российская экономика адаптировалась к высоким процентным ставкам
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции", - заявили аналитики. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% при инфляции в 7,44% по итогам января.
Мишустин заявил о росте российской экономики
Аналитики считают, что возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок.
Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса.