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Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам

Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам - 12.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам

Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T18:03+0300

2024-03-12T18:03+0300

2024-03-12T18:03+0300

экономика

банк россии

процентная ставка

россия

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "Экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции", - заявили аналитики. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% при инфляции в 7,44% по итогам января. Аналитики считают, что возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок. Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса.

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банк россии, процентная ставка, россия