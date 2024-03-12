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Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам - 12.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам - 12.03.2024, ПРАЙМ
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:03+0300
2024-03-12T18:03+0300
экономика
банк россии
процентная ставка
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "Экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции", - заявили аналитики. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% при инфляции в 7,44% по итогам января. Аналитики считают, что возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок. Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса.
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банк россии, процентная ставка, россия
Экономика, Банк России, процентная ставка, РОССИЯ
18:03 12.03.2024
 
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам

Аналитики ЦБ: российская экономика адаптировалась к высоким процентным ставкам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к высоким процентным ставкам, хотя раньше такое было только в периоды высокой инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции", - заявили аналитики. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% при инфляции в 7,44% по итогам января.
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16:11
Аналитики считают, что возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок.
Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса.
 
ЭкономикаБанк Россиипроцентная ставкаРОССИЯ
 
 
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