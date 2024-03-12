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Аналитики ЦБ заявили о необходимости жесткой ДКП для снижения инфляции - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Аналитики ЦБ заявили о необходимости жесткой ДКП для снижения инфляции
Аналитики ЦБ заявили о необходимости жесткой ДКП для снижения инфляции - 12.03.2024, ПРАЙМ
Аналитики ЦБ заявили о необходимости жесткой ДКП для снижения инфляции
Инфляционное давление в России остается выше цели ЦБ, его снижение с последующим достижением цели по инфляции в 2024 году потребует сохранения жестких... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:37+0300
2024-03-12T18:37+0300
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Инфляционное давление в России остается выше цели ЦБ, его снижение с последующим достижением цели по инфляции в 2024 году потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "Аналитические показатели ценовой динамики продолжают указывать на сохранение инфляционного давления на повышенном уровне относительно цели Банка России. ...Инфляционное давление, в том числе в устойчивых компонентах динамики ИПЦ, остается повышенным. Его снижение с последующим достижением цели по инфляции в 2024 году потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени", —- пишут эксперты. Аналитики также отмечают, что оценка трендовой инфляции в январе повысилась до 7,19% с 7,08% в декабре. "Это лишний раз подтверждает вывод о растянутости во времени процесса дезинфляции, несмотря на исторически высокий уровень номинальных процентных ставок", — говорится в материале. По мнению аналитиков, снижению трендовой (устойчивой, инерционной) составляющей роста цен может способствовать усиление дезинфляционного вклада отрицательного баланса шоков спроса, которое, "судя по ситуации на рынке труда, будет происходить постепенно". "Конечно, замедлению инфляции также могут помочь более значительные положительные шоки предложения (то есть увеличение предложения отдельных товаров, которое обеспечивает снижение цен на них). Но в январе вклад таких шоков в рост цен был меньше, чем в каждый из кварталов 2023 года", — отмечают эксперты.
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Банк России, Банк России, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России, ДКП
18:37 12.03.2024
 
Аналитики ЦБ заявили о необходимости жесткой ДКП для снижения инфляции

Аналитики ЦБ: для снижения инфляции может потребоваться длительная жесткая ДКП

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Инфляционное давление в России остается выше цели ЦБ, его снижение с последующим достижением цели по инфляции в 2024 году потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Аналитические показатели ценовой динамики продолжают указывать на сохранение инфляционного давления на повышенном уровне относительно цели Банка России. ...Инфляционное давление, в том числе в устойчивых компонентах динамики ИПЦ, остается повышенным. Его снижение с последующим достижением цели по инфляции в 2024 году потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени", —- пишут эксперты.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Аналитики ЦБ заявили об адаптации экономики России к высоким ставкам
18:03
Аналитики также отмечают, что оценка трендовой инфляции в январе повысилась до 7,19% с 7,08% в декабре.
"Это лишний раз подтверждает вывод о растянутости во времени процесса дезинфляции, несмотря на исторически высокий уровень номинальных процентных ставок", — говорится в материале.
По мнению аналитиков, снижению трендовой (устойчивой, инерционной) составляющей роста цен может способствовать усиление дезинфляционного вклада отрицательного баланса шоков спроса, которое, "судя по ситуации на рынке труда, будет происходить постепенно".
"Конечно, замедлению инфляции также могут помочь более значительные положительные шоки предложения (то есть увеличение предложения отдельных товаров, которое обеспечивает снижение цен на них). Но в январе вклад таких шоков в рост цен был меньше, чем в каждый из кварталов 2023 года", — отмечают эксперты.
 
Банк РоссииБанк РоссииРОССИЯинфляцияинфляция в РоссииДКП
 
 
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