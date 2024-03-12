https://1prime.ru/20240312/846232255.html

Немецкий политик раскрыла смысл скандала с утечкой разговора

Немецкий политик раскрыла смысл скандала с утечкой разговора - 12.03.2024, ПРАЙМ

Немецкий политик раскрыла смысл скандала с утечкой разговора

Скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T21:03+0300

2024-03-12T21:03+0300

2024-03-12T21:20+0300

политика

германия

сара вагенкнехт

утечка

имидж

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора, заявила Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ). "Я считаю, что скандал, собственно, не в том, что этот скандал был перехвачен ... а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей", — сказала Вагенкнехт на пресс-конференции. По ее словам, обсуждение того, как можно использовать ракеты Taurus таким образом, чтобы причастность Германии не была очевидной, говорит о том, что офицеры ВВС прекрасно понимают, что поражение российских целей немецкими ракетами может втянуть Германию в войну. При этом Вагенкнехт подчеркнула, что из самого же разговора следует, что офицеры ВВС исходят из того, что применение ракет Taurus не изменит хода вооруженного конфликта на Украине. Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

https://1prime.ru/20240312/pistorius-846224305.html

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германия, сара вагенкнехт, утечка, имидж