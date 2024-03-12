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ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240312/aktivy-846192460.html
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ
Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:06+0300
2024-03-12T10:06+0300
экономика
украина
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников."Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине выделили два-три миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - говорится в публикации.Чиновники сообщают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий передачу средств Украине. Его озвучат до саммита лидеров ЕС, который состоится на будущей неделе.Уточняется, что первый транш могут перевести уже в июле, если руководство ЕС сможет заручиться одобрением государств-членов союза.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на этих активах 15 миллиардов евро до 2027 года и в ближайшие недели надеется договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Москве подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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украина, россия, замороженные российские активы
Экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, замороженные российские активы
10:06 12.03.2024
 
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ

FT: Евросоюз настаивает на передаче Украине к июлю прибыли от активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
"Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине выделили два-три миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - говорится в публикации.
Чиновники сообщают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий передачу средств Украине. Его озвучат до саммита лидеров ЕС, который состоится на будущей неделе.
Cаммит форума Азия- Европа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
6 марта, 17:09
Уточняется, что первый транш могут перевести уже в июле, если руководство ЕС сможет заручиться одобрением государств-членов союза.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на этих активах 15 миллиардов евро до 2027 года и в ближайшие недели надеется договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Москве подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
 
ЭкономикаУКРАИНАРОССИЯзамороженные российские активы
 
 
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