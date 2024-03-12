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ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ

ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ

ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ

Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:06+0300

2024-03-12T10:06+0300

2024-03-12T10:06+0300

экономика

украина

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников."Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине выделили два-три миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - говорится в публикации.Чиновники сообщают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий передачу средств Украине. Его озвучат до саммита лидеров ЕС, который состоится на будущей неделе.Уточняется, что первый транш могут перевести уже в июле, если руководство ЕС сможет заручиться одобрением государств-членов союза.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на этих активах 15 миллиардов евро до 2027 года и в ближайшие недели надеется договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Москве подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

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украина, россия, замороженные российские активы