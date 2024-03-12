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ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ
Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:06+0300
2024-03-12T10:06+0300
2024-03-12T10:06+0300
экономика
украина
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников."Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине выделили два-три миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - говорится в публикации.Чиновники сообщают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий передачу средств Украине. Его озвучат до саммита лидеров ЕС, который состоится на будущей неделе.Уточняется, что первый транш могут перевести уже в июле, если руководство ЕС сможет заручиться одобрением государств-членов союза.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на этих активах 15 миллиардов евро до 2027 года и в ближайшие недели надеется договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Москве подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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украина, россия, замороженные российские активы
Экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, замороженные российские активы
ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России, пишет СМИ
FT: Евросоюз настаивает на передаче Украине к июлю прибыли от активов России
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
Власти ЕС настаивают, чтобы к июлю 2024 года Украине была представлена прибыль от замороженных российских активов на два-три миллиарда евро, пишет Financial Times
со ссылкой на европейских чиновников.
"Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине выделили два-три миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - говорится в публикации.
Чиновники сообщают, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий передачу средств Украине. Его озвучат до саммита лидеров ЕС, который состоится на будущей неделе.
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
Уточняется, что первый транш могут перевести уже в июле, если руководство ЕС сможет заручиться одобрением государств-членов союза.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на этих активах 15 миллиардов евро до 2027 года и в ближайшие недели надеется договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Москве подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".