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Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией
Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией
Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия выдвинул ряд требований Грузии для нормализации отношений с Киевом, в... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T07:06+0300
2024-03-12T07:06+0300
грузия
украина
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия выдвинул ряд требований Грузии для нормализации отношений с Киевом, в частности, он призвал прекратить прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ", - отметил Арахамия в своем Telegram-канале. Ранее к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили обратились Верховная рада и основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также сам Саакашвили. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политик был осужден заочно по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму - к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы. Данные дела пока рассматривают суды. Председатель правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Сейчас экс-президент лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно.
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грузия, украина, авиатранспорт
ГРУЗИЯ, УКРАИНА, Авиатранспорт
07:06 12.03.2024
 
Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией

Депутат Рады Арахамия: Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией

© fotolia.com / joТбилиси
Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© fotolia.com / jo
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия выдвинул ряд требований Грузии для нормализации отношений с Киевом, в частности, он призвал прекратить прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ", - отметил Арахамия в своем Telegram-канале.
Ранее к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили обратились Верховная рада и основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также сам Саакашвили.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2023
Признания Арахамии доказывают марионеточность Киева, завила Захарова
29 ноября 2023, 11:14
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политик был осужден заочно по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму - к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы. Данные дела пока рассматривают суды. Председатель правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Сейчас экс-президент лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно.
 
ГРУЗИЯУКРАИНААвиатранспорт
 
 
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