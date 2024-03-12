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Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ

Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ - 12.03.2024, ПРАЙМ

Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ

Если ОДКБ не ответит на вопросы Армении о суверенной территории, Ереван покинет организацию, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:56+0300

2024-03-12T12:56+0300

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ЕРЕВАН, 12 мар - ПРАЙМ. Если ОДКБ не ответит на вопросы Армении о суверенной территории, Ереван покинет организацию, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.Членство Армении в ОДКБ заморожено с 22 февраля 2024 года. Как объяснял такое решение Пашинян, условия договора о коллективной безопасности в отношении Еревана якобы не выполнялись, особенно в 2021–2022 года.По словам главы армянского правительства, Ереван получил от организации заверения о готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном. При этом ОДКБ не определила зону своей ответственности в стране."Но у нас возник вопрос,: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении", - отметил Пашинян.Премьер Армении также подчеркнул, что в настоящее время вопрос остается нерешенным, и если ответ ОДКБ не будет соответствовать представлениям Армении, то страна выйдет из организации.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.

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армения, одкб, новости, никол пашинян