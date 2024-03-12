https://1prime.ru/20240312/avdeevka-846192983.html

Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим"

Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим" - 12.03.2024, ПРАЙМ

Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим"

Продукция Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием в Авдеевке, была бы востребована, поэтому предприятие следует... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:28+0300

2024-03-12T10:28+0300

2024-03-12T10:28+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продукция Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием в Авдеевке, была бы востребована, поэтому предприятие следует восстановить. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24"."Завод достаточно крупный, я напомню, он входит в пятерку самых крупных коксохимических производств во всей Европе, поэтому продукция, производимая на этом заводе, конечно, была бы востребована. Но дождемся мнения специалистов, тогда уже будут приниматься окончательные решения (по восстановлению - ред)", - отметил глава ДНР.Он также добавил, что завод также важен для самой Авдеевки, так как является основным работодателем.Ранее Пушилин осмотрел завод вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России, Сергеем Кириенко, и передал гуманитарную помощь жителям.Об освобождении российскими войсками коксохимического завода Министерство обороны сообщило 19 февраля. Авдеевский коксохимический завод — коксохимическое предприятие в городе Авдеевка Донецкой области, считалось крупнейшим коксохимическим заводом в Европе.

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