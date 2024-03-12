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Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим" - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим"
Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим" - 12.03.2024, ПРАЙМ
Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим"
Продукция Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием в Авдеевке, была бы востребована, поэтому предприятие следует... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:28+0300
2024-03-12T10:28+0300
авдеевка
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продукция Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием в Авдеевке, была бы востребована, поэтому предприятие следует восстановить. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24"."Завод достаточно крупный, я напомню, он входит в пятерку самых крупных коксохимических производств во всей Европе, поэтому продукция, производимая на этом заводе, конечно, была бы востребована. Но дождемся мнения специалистов, тогда уже будут приниматься окончательные решения (по восстановлению - ред)", - отметил глава ДНР.Он также добавил, что завод также важен для самой Авдеевки, так как является основным работодателем.Ранее Пушилин осмотрел завод вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России, Сергеем Кириенко, и передал гуманитарную помощь жителям.Об освобождении российскими войсками коксохимического завода Министерство обороны сообщило 19 февраля. Авдеевский коксохимический завод — коксохимическое предприятие в городе Авдеевка Донецкой области, считалось крупнейшим коксохимическим заводом в Европе.
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авдеевка, завод, новости
АВДЕЕВКА, завод, Новости
10:28 12.03.2024
 
Пушилин призвал восстановить авдеевский "Коксохим"

Пушилин: продукция авдеевского "Коксохима" востребована, завод надо восстановить

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПресс-конференция представителей ДНР и ЛНР в аэропорту Минска
Пресс-конференция представителей ДНР и ЛНР в аэропорту Минска - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продукция Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием в Авдеевке, была бы востребована, поэтому предприятие следует восстановить. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Завод достаточно крупный, я напомню, он входит в пятерку самых крупных коксохимических производств во всей Европе, поэтому продукция, производимая на этом заводе, конечно, была бы востребована. Но дождемся мнения специалистов, тогда уже будут приниматься окончательные решения (по восстановлению - ред)", - отметил глава ДНР.
Он также добавил, что завод также важен для самой Авдеевки, так как является основным работодателем.
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Ранее Пушилин осмотрел завод вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России, Сергеем Кириенко, и передал гуманитарную помощь жителям.
Об освобождении российскими войсками коксохимического завода Министерство обороны сообщило 19 февраля.
Авдеевский коксохимический завод — коксохимическое предприятие в городе Авдеевка Донецкой области, считалось крупнейшим коксохимическим заводом в Европе.
 
АВДЕЕВКАзаводНовости
 
 
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