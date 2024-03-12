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В Госдуме назвали дату проведения отчета ЦБ

В Госдуме назвали дату проведения отчета ЦБ - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали дату проведения отчета ЦБ

Отчет Центробанка в Госдуме может пройти 10 апреля, состоялись соответствующие консультации с ЦБ, сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:33+0300

2024-03-12T16:33+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Отчет Центробанка в Госдуме может пройти 10 апреля, состоялись соответствующие консультации с ЦБ, сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Ранее во вторник спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля. "Я могу вас проинформировать, что состоялись соответствующие консультации профильного комитета с Центральным банком, я располагаю такой информацией... И есть готовность рассмотреть этот вопрос 10 апреля... 10 апреля отчет Центробанка, но, поскольку это решение Совета Государственной Думы, мы этот вопрос рассмотрим на Совете", - сказал Морозов.

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