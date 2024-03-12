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Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать
Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - 12.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать
Высший суд Франции отказал баикиру, который ранее выиграл иск с требованием о выплате ему 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, в получении этой... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:30+0300
2024-03-12T11:32+0300
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высший суд Франции отказал баикиру, который ранее выиграл иск с требованием о выплате ему 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, в получении этой компенсации, пишет Bloomberg.На момент увольнения в 2013 году Бертран Лавин работал в Лондоне в BNP Paribas по французскому контракту и руководил группой трейдеров. Его увольнение было связано с расследованием по делу о фальсификации данных о ставке свопа австралийских банковских векселей с 2007 по 2010 год.Ранее Лавин подал в суд Лондона, и ему присудили компенсацию в 81175 фунтовстерлингов — максимально возможную по британским законам в этих обстоятельствах. Недовольный этим, Лавин подал иск во французской юрисдикции, где таких ограничений не было. Парижский апелляционный суд в итоге обязал BNP выплатить ему почти 2,8 миллиона евро, связанные с увольнением, и дополнительные 1,77 миллиона евро, связанные с невыплаченными бонусами.Однако позже высший суд Франции отменил предыдущее решение, мотивируя это тем, что решение по тому же делу и по тем же обстоятельствам ранее было вынесено судом в Лондоне. В итоге французские судьи постановили, что банкир не вправе оставить себе эти деньги.
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франция, великобритания, bnp paribas, банки, суды
ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BNP Paribas, Банки, суды
11:30 12.03.2024 (обновлено: 11:32 12.03.2024)
 
Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Bloomberg: французский банкир, отсудивший 4,5 миллиона евро, не сможет их забрать

© РИА Новости . Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Доминик Бутен
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высший суд Франции отказал баикиру, который ранее выиграл иск с требованием о выплате ему 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, в получении этой компенсации, пишет Bloomberg.
На момент увольнения в 2013 году Бертран Лавин работал в Лондоне в BNP Paribas по французскому контракту и руководил группой трейдеров. Его увольнение было связано с расследованием по делу о фальсификации данных о ставке свопа австралийских банковских векселей с 2007 по 2010 год.
Ранее Лавин подал в суд Лондона, и ему присудили компенсацию в 81175 фунтовстерлингов — максимально возможную по британским законам в этих обстоятельствах. Недовольный этим, Лавин подал иск во французской юрисдикции, где таких ограничений не было. Парижский апелляционный суд в итоге обязал BNP выплатить ему почти 2,8 миллиона евро, связанные с увольнением, и дополнительные 1,77 миллиона евро, связанные с невыплаченными бонусами.
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Однако позже высший суд Франции отменил предыдущее решение, мотивируя это тем, что решение по тому же делу и по тем же обстоятельствам ранее было вынесено судом в Лондоне. В итоге французские судьи постановили, что банкир не вправе оставить себе эти деньги.
 
ФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯBNP ParibasБанкисуды
 
 
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