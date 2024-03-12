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Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - 12.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Высший суд Франции отказал баикиру, который ранее выиграл иск с требованием о выплате ему 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, в получении этой... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T11:30+0300

2024-03-12T11:30+0300

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высший суд Франции отказал баикиру, который ранее выиграл иск с требованием о выплате ему 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, в получении этой компенсации, пишет Bloomberg.На момент увольнения в 2013 году Бертран Лавин работал в Лондоне в BNP Paribas по французскому контракту и руководил группой трейдеров. Его увольнение было связано с расследованием по делу о фальсификации данных о ставке свопа австралийских банковских векселей с 2007 по 2010 год.Ранее Лавин подал в суд Лондона, и ему присудили компенсацию в 81175 фунтовстерлингов — максимально возможную по британским законам в этих обстоятельствах. Недовольный этим, Лавин подал иск во французской юрисдикции, где таких ограничений не было. Парижский апелляционный суд в итоге обязал BNP выплатить ему почти 2,8 миллиона евро, связанные с увольнением, и дополнительные 1,77 миллиона евро, связанные с невыплаченными бонусами.Однако позже высший суд Франции отменил предыдущее решение, мотивируя это тем, что решение по тому же делу и по тем же обстоятельствам ранее было вынесено судом в Лондоне. В итоге французские судьи постановили, что банкир не вправе оставить себе эти деньги.

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франция, великобритания, bnp paribas, банки, суды