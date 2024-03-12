https://1prime.ru/20240312/boeing--846187817.html

Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний

Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний - 12.03.2024, ПРАЙМ

Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний

Бывший сотрудник американской авиастроительной корпорации Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T07:25+0300

2024-03-12T07:25+0300

2024-03-12T07:25+0300

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бывший сотрудник американской авиастроительной корпорации Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден мертвым в США, пишет Daily Mail.Тело Джона Барнетта обнаружили в его грузовике на парковке при отеле в Южной Каролине. Ему было 62 года, за семь лет до этого он вышел на пенсию. В Boeing Барнетт работал на должности менеджера по качеству на сборочном заводе, карьере в корпорации он отдал 32 года.Как сообщили полицейские, мужчина умер от раны, которую "нанес себе сам". Расследование продолжается.Смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением начальства сознательно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочной линии.По словам Барнетта, в некоторых случаях второсортные детали извлекали из мусорных баков перед установкой на строившиеся самолеты, чтобы избежать задержек. Проверка, проведенная Федеральным управлением гражданской авиации США в 2017 году, подтвердила некоторые его утверждения и потребовала от Boeing принять меры.

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boeing, сша, авиатранспорт