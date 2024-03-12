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Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний
Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний - 12.03.2024, ПРАЙМ
Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний
Бывший сотрудник американской авиастроительной корпорации Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T07:25+0300
2024-03-12T07:25+0300
boeing
сша
авиатранспорт
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бывший сотрудник американской авиастроительной корпорации Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден мертвым в США, пишет Daily Mail.Тело Джона Барнетта обнаружили в его грузовике на парковке при отеле в Южной Каролине. Ему было 62 года, за семь лет до этого он вышел на пенсию. В Boeing Барнетт работал на должности менеджера по качеству на сборочном заводе, карьере в корпорации он отдал 32 года.Как сообщили полицейские, мужчина умер от раны, которую "нанес себе сам". Расследование продолжается.Смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением начальства сознательно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочной линии.По словам Барнетта, в некоторых случаях второсортные детали извлекали из мусорных баков перед установкой на строившиеся самолеты, чтобы избежать задержек. Проверка, проведенная Федеральным управлением гражданской авиации США в 2017 году, подтвердила некоторые его утверждения и потребовала от Boeing принять меры.
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boeing, сша, авиатранспорт
Boeing, США, Авиатранспорт
07:25 12.03.2024
 
Разоблачителя Boeing обнаружили мертвым после дачи показаний

В США нашли мертвым экс-инженера Boeing, заявлявшего о нарушениях при сборке

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 787-8 Dreamliner
Самолет Boeing 787-8 Dreamliner - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бывший сотрудник американской авиастроительной корпорации Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден мертвым в США, пишет Daily Mail.
Тело Джона Барнетта обнаружили в его грузовике на парковке при отеле в Южной Каролине. Ему было 62 года, за семь лет до этого он вышел на пенсию. В Boeing Барнетт работал на должности менеджера по качеству на сборочном заводе, карьере в корпорации он отдал 32 года.
Как сообщили полицейские, мужчина умер от раны, которую "нанес себе сам". Расследование продолжается.
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Смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением начальства сознательно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочной линии.
По словам Барнетта, в некоторых случаях второсортные детали извлекали из мусорных баков перед установкой на строившиеся самолеты, чтобы избежать задержек. Проверка, проведенная Федеральным управлением гражданской авиации США в 2017 году, подтвердила некоторые его утверждения и потребовала от Boeing принять меры.
 
BoeingСШААвиатранспорт
 
 
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