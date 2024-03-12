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Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту

Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту - 12.03.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту

По мере того, как проблемы, с которыми сталкивается Boeing, углубляются и отражаются на всей авиационной отрасли, производитель самолетов все больше отстает от... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T23:43+0300

2024-03-12T23:43+0300

2024-03-12T23:43+0300

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. По мере того, как проблемы, с которыми сталкивается Boeing, углубляются и отражаются на всей авиационной отрасли, производитель самолетов все больше отстает от своего крупнейшего конкурента Airbus, сообщает Bloomberg.Падение акций Boeing на 30% в этом году привело к наибольшему в истории разрыву в стоимости его акций с акциями Airbus. По данным Нью-Йоркской биржи, стоимость акций "проблемной компании" составила 112 миллиардов долларов, что на 24 миллиарда меньше, чем у ее французского конкурента.После череды инцидентов с самолетами Boeing вынудила авиакомпании пересмотреть свои планы на расширение авиапарка."Поставки Boeing в этом году будут сильно отставать от запланированного",— заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби. Он также заявил, что будет добиваться заключения сделки с Airbus на их A321, и Delta Air Lines Inc. уже использует эту модель.

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сша, airbus, акции