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Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту
Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту - 12.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту
По мере того, как проблемы, с которыми сталкивается Boeing, углубляются и отражаются на всей авиационной отрасли, производитель самолетов все больше отстает от... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T23:43+0300
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. По мере того, как проблемы, с которыми сталкивается Boeing, углубляются и отражаются на всей авиационной отрасли, производитель самолетов все больше отстает от своего крупнейшего конкурента Airbus, сообщает Bloomberg.Падение акций Boeing на 30% в этом году привело к наибольшему в истории разрыву в стоимости его акций с акциями Airbus. По данным Нью-Йоркской биржи, стоимость акций "проблемной компании" составила 112 миллиардов долларов, что на 24 миллиарда меньше, чем у ее французского конкурента.После череды инцидентов с самолетами Boeing вынудила авиакомпании пересмотреть свои планы на расширение авиапарка."Поставки Boeing в этом году будут сильно отставать от запланированного",— заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби. Он также заявил, что будет добиваться заключения сделки с Airbus на их A321, и Delta Air Lines Inc. уже использует эту модель.
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сша, airbus, акции
США, Airbus, Акции
23:43 12.03.2024
 
Bloomberg: неудачи Boeing играют на пользу их главному конкуренту

Bloomberg: акции Boeing упали на 30% в этом году на фоне многочисленных неудач

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. По мере того, как проблемы, с которыми сталкивается Boeing, углубляются и отражаются на всей авиационной отрасли, производитель самолетов все больше отстает от своего крупнейшего конкурента Airbus, сообщает Bloomberg.
Падение акций Boeing на 30% в этом году привело к наибольшему в истории разрыву в стоимости его акций с акциями Airbus. По данным Нью-Йоркской биржи, стоимость акций "проблемной компании" составила 112 миллиардов долларов, что на 24 миллиарда меньше, чем у ее французского конкурента.
После череды инцидентов с самолетами Boeing вынудила авиакомпании пересмотреть свои планы на расширение авиапарка.
"Поставки Boeing в этом году будут сильно отставать от запланированного",— заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби.
Он также заявил, что будет добиваться заключения сделки с Airbus на их A321, и Delta Air Lines Inc. уже использует эту модель.
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