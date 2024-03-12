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БРИКС дает миру надежду на дедолларизацию, заявили в Боливии
БРИКС дает миру надежду на дедолларизацию, заявили в Боливии - 12.03.2024, ПРАЙМ
БРИКС дает миру надежду на дедолларизацию, заявили в Боливии
БРИКС дает всем странам большую надежду на снижение зависимости от доллара, отметил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:41+0300
2024-03-12T16:41+0300
2024-03-12T16:41+0300
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - ПРАЙМ. БРИКС дает всем странам большую надежду на снижение зависимости от доллара, отметил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "БРИКС нам дает большую надежду в части избавления нас от империалистического господства с его долларом", - сказал он. По мнению Моралеса, "США находятся в упадке, в ближайшее время доллар станет лишь еще одной бумажкой". "Чего хочет БРИКС? Развития для всех. А что хочет США? Хочет, чтобы Латинская Америка была разрушена... БРИКС хочет равенства для всех", - отметил экс-президент. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
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брикс, мир, дедолларизация
БРИКС, МИР, дедолларизация
БРИКС дает миру надежду на дедолларизацию, заявили в Боливии
БРИКС дает миру большую надежду на снижение зависимости от доллара - экс-глава Боливии
ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - ПРАЙМ. БРИКС дает всем странам большую надежду на снижение зависимости от доллара, отметил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"БРИКС нам дает большую надежду в части избавления нас от империалистического господства с его долларом", - сказал он.
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По мнению Моралеса, "США находятся в упадке, в ближайшее время доллар станет лишь еще одной бумажкой".
"Чего хочет БРИКС? Развития для всех. А что хочет США? Хочет, чтобы Латинская Америка была разрушена... БРИКС хочет равенства для всех", - отметил экс-президент.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.