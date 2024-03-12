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Британия может запретить иностранным инвесторам приобретать местные СМИ

Британия может запретить иностранным инвесторам приобретать местные СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ

Британия может запретить иностранным инвесторам приобретать местные СМИ

Правительство Великобритании рассматривает возможность внести изменения в законодательство, чтобы запретить иностранным инвесторам приобретать британские СМИ,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:11+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Великобритании рассматривает возможность внести изменения в законодательство, чтобы запретить иностранным инвесторам приобретать британские СМИ, передает издание Financial Times.Согласно изданию, разговоры о введении изменений происходят на фоне вероятного приобретения Telegraph Media Group (TGM) инвестфондом RedBird IMI. Это совместное предприятие американской RedBird Capital и эмиратской International Media Investments (IMI), во главе которой стоит вице-президент ОАЭ шейх Мансур.Сделка привлекла внимание британских регуляторов и вызвала обеспокоенность членов парламента из-за участия эмиратской компании.Отмечается, что в 2023 году RedBird IMI принял решение взять под контроль TGM. Обе стороны договорились, что инвестфонд предоставит кредиты на погашение долгов TMG перед Lloyds Banking Group в размере 1,16 миллиарда фунтов стерлингов. Погашение долга позволит вывести TMG из-под внешнего управления, под которое компания попала за долги, а RedBird IMI получит опцион на конвертацию кредита в ценные бумаги TMG.Кроме того, в газете отметили, что в Палате лордов будет рассмотрена поправка к Закону о цифровых рынках, которая даст правительству право вето на покупку британских медиакомпаний иностранными государственными инвесторами. Поправку уже поддержали более 100 депутатов в Палате общин.

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