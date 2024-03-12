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Французский Alstom продал акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам

Французский Alstom продал акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам - 12.03.2024, ПРАЙМ

Французский Alstom продал акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам

Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:58+0300

2024-03-12T10:58+0300

2024-03-12T11:42+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию."Да", - ответил Липа на вопрос, закрыта сделка по покупке российскими акционерами 20% акций у Alstom.На вопрос о сумме сделки, Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом."Трансмашхолдинг" (ТМХ) также планирует завершить перерегистрацию с Кипра в Москву в марте-апреле 2024 года.Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию."Март-апрель", - ответил Липа во вторник на вопрос о планируемых сроках перерегистрации.

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россия, alstom, трансмашхолдинг, новости