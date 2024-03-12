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Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков - 12.03.2024, ПРАЙМ
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков
В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:47+0300
2024-03-12T12:47+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз", - отметил он.По словам Пескова, как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за развитие торгово-экономических отношений, с целью достижения объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов.Песков подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.Ранее сообщалось, что российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики.
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россия, китай, торговля, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, торговля, Новости
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков
Песков: Кремль не видит угроз в росте объемов двусторонней торговли России и Китая
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз", - отметил он.
По словам Пескова, как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за развитие торгово-экономических отношений, с целью достижения объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов.
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Песков подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики.