Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240312/china-846213537.html
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков - 12.03.2024, ПРАЙМ
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков
В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:47+0300
2024-03-12T12:47+0300
экономика
россия
китай
торговля
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз", - отметил он.По словам Пескова, как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за развитие торгово-экономических отношений, с целью достижения объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов.Песков подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.Ранее сообщалось, что российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики.
https://1prime.ru/20240302/845819231.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8f44b12005957c8a656e22ad01d6379f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, торговля, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, торговля, Новости
12:47 12.03.2024
 
Кремль не видит угроз в росте торговли России и Китая, заявил Песков

Песков: Кремль не видит угроз в росте объемов двусторонней торговли России и Китая

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Кремле не считают рост объемов торговли между Россией и Китаем экономической и политической угрозой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз", - отметил он.
По словам Пескова, как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за развитие торгово-экономических отношений, с целью достижения объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов.
Автономная газификация на СУГ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
В России проработают новые маршруты экспорта СУГов в Китай
2 марта, 13:26
Песков подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙторговляНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала