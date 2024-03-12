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ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта
ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта - 12.03.2024, ПРАЙМ
ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта
Первый транш макрофинансовой помощи Киеву в 2024 году планируется направить в конце марта, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Первый транш макрофинансовой помощи Киеву в 2024 году планируется направить в конце марта, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны (на 2024 год)", - отметил он.Европейский союз ранее одобрил инициативу выделить 50 миллиардов евро в специальный фонд макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 год. В этом году финансирование Киеву еще не выделено, однако ожидается, что первый транш покроет финансирование первых трех месяцев этого года в размере 1,5 миллиарда евро в месяц.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.
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Экономика, УКРАИНА, экономическая помощь, Новости
ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта
ЕК: согласование 4,5 млрд евро финпомощи ЕС Киеву еще идет, деньги выделят к концу марта
БРЮССЕЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Первый транш макрофинансовой помощи Киеву в 2024 году планируется направить в конце марта, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны (на 2024 год)", - отметил он.
Европейский союз ранее одобрил инициативу выделить 50 миллиардов евро в специальный фонд макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 год. В этом году финансирование Киеву еще не выделено, однако ожидается, что первый транш покроет финансирование первых трех месяцев этого года в размере 1,5 миллиарда евро в месяц.
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.