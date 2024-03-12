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Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, пишут СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, пишут СМИ
Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, пишут СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, пишут СМИ
Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, чтобы заменить страны Скандинавии, где отмечается слабый спрос на продукцию из Эстонии, сообщил во вторник портал... | 12.03.2024, ПРАЙМ
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экономика
эстония
новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - ПРАЙМ. Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, чтобы заменить страны Скандинавии, где отмечается слабый спрос на продукцию из Эстонии, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. По словам предпринимателей и экспертов, на привлечение новых клиентов, которые могли бы стать альтернативой партнерам из Финляндии и Швеции, требуется время. "Видно, что сами отрасли усердно ищут альтернативы Скандинавии. В секторе строительства деревянных домов упор сделан на Германию, Нидерланды, Ирландию, Великобританию, Францию, а сектор металлоконструкций больше всего полагается на немецкий рынок", - сказал ERR руководитель экспортного направления фонда содействия развитию предпринимательства EAS-Kredex Андрес Кикас. В январе экспорт из Эстонии упал на 11% в годовом сравнении, особенно заметным было снижение поставок в страны-члены ЕС. По оценке Центробанка Эстонии, нижняя точка спада эстонского экспорта была пройдена в конце 2023 года, и в дальнейшем ситуация может начать понемногу улучшаться по мере восстановления внешних рынков.
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эстония, новости
Экономика, ЭСТОНИЯ, Новости
11:40 12.03.2024 (обновлено: 11:43 12.03.2024)
 
Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, пишут СМИ

ERR: эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, чтобы заменить страны Скандинавии

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - ПРАЙМ. Эстонские экспортеры ищут новые рынки сбыта, чтобы заменить страны Скандинавии, где отмечается слабый спрос на продукцию из Эстонии, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
По словам предпринимателей и экспертов, на привлечение новых клиентов, которые могли бы стать альтернативой партнерам из Финляндии и Швеции, требуется время.
"Видно, что сами отрасли усердно ищут альтернативы Скандинавии. В секторе строительства деревянных домов упор сделан на Германию, Нидерланды, Ирландию, Великобританию, Францию, а сектор металлоконструкций больше всего полагается на немецкий рынок", - сказал ERR руководитель экспортного направления фонда содействия развитию предпринимательства EAS-Kredex Андрес Кикас.
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