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Европарламент утвердил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Европарламент утвердил закон о криминализации обхода санкций ЕС - 12.03.2024, ПРАЙМ

Европарламент утвердил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС, который позволит конфисковывать замороженные частные российские активы, следует из заявления ЕП. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:53+0300

2024-03-12T16:53+0300

2024-03-12T17:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС, который позволит конфисковывать замороженные частные российские активы, следует из заявления ЕП."Европейский парламент 543 голосами за (одобрение закона - ред.), 45 - против и 27 воздержавшимися принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них", - сказано в документе.Отмечается, что по решению суда, частные активы могут быть конфискованы в случае доказательства уголовного преступления - обхода санкций. Закон будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу через 20 дней после публикации, а странам ЕС будет предоставлен год на применение нового закона.Закон определяет нарушения санкций, которые будут подпадать под уголовные преступления, и устанавливает наказания вплоть до пяти лет лишения свободы. Нарушения включают сокрытие или перевод замороженных средств, сокрытие владельца имущества и непредоставление запрашиваемой информации.В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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россия, новости, замороженные российские активы, санкции против рф