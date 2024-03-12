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Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики
Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики - 12.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики
Евросоюз занимается навязыванием государствам общей внешней политики, которая продиктована интересами Соединенных Штатов, а также делением мира на "плохих" и... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:34+0300
2024-03-12T10:06+0300
франция
политика
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 12 мар – ПРАЙМ. Евросоюз занимается навязыванием государствам общей внешней политики, которая продиктована интересами Соединенных Штатов, а также делением мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. По его словам, сейчас дипломатия Франции полностью подчинена Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам посредством Евросоюза, играющего роль согласовывающего фактора. "Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - подчеркнул политик. Филиппо выразил иронию в связи с тем, что Европе навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов". "Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - сказал он. Также политик выразил сожаление в связи с тем, что в международных вопросах Париж утратил свой голос и позицию сбалансированности - так, даже в палестино-израильском конфликте Франция сейчас занимает позицию, которая полностью созвучна Вашингтону. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.
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франция, флориан филиппо
ФРАНЦИЯ, Политика, Флориан Филиппо
09:34 12.03.2024 (обновлено: 10:06 12.03.2024)
 
Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики

Филиппо: Евросоюз навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 12 мар – ПРАЙМ. Евросоюз занимается навязыванием государствам общей внешней политики, которая продиктована интересами Соединенных Штатов, а также делением мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
По его словам, сейчас дипломатия Франции полностью подчинена Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам посредством Евросоюза, играющего роль согласовывающего фактора. "Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - подчеркнул политик.
Филиппо выразил иронию в связи с тем, что Европе навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов".
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"Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - сказал он.
Также политик выразил сожаление в связи с тем, что в международных вопросах Париж утратил свой голос и позицию сбалансированности - так, даже в палестино-израильском конфликте Франция сейчас занимает позицию, которая полностью созвучна Вашингтону.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.
 
ПолитикаФРАНЦИЯФлориан Филиппо
 
 
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