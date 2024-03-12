https://1prime.ru/20240312/evrosoyuz-846190260.html

Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики

Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики - 12.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции уличили ЕС в навязывании странам общей внешней политики

Евросоюз занимается навязыванием государствам общей внешней политики, которая продиктована интересами Соединенных Штатов, а также делением мира на "плохих" и... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:34+0300

2024-03-12T09:34+0300

2024-03-12T10:06+0300

франция

политика

флориан филиппо

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

ПАРИЖ, 12 мар – ПРАЙМ. Евросоюз занимается навязыванием государствам общей внешней политики, которая продиктована интересами Соединенных Штатов, а также делением мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. По его словам, сейчас дипломатия Франции полностью подчинена Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам посредством Евросоюза, играющего роль согласовывающего фактора. "Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - подчеркнул политик. Филиппо выразил иронию в связи с тем, что Европе навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов". "Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - сказал он. Также политик выразил сожаление в связи с тем, что в международных вопросах Париж утратил свой голос и позицию сбалансированности - так, даже в палестино-израильском конфликте Франция сейчас занимает позицию, которая полностью созвучна Вашингтону. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.

https://1prime.ru/20240307/france-846055829.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, флориан филиппо