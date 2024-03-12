https://1prime.ru/20240312/evrosoyuz-846228108.html

ЕК подготовила переговорные рамки по членству Украины и Молдавии в ЕС

ЕК подготовила переговорные рамки по членству Украины и Молдавии в ЕС - 12.03.2024, ПРАЙМ

ЕК подготовила переговорные рамки по членству Украины и Молдавии в ЕС

Еврокомиссия подготовила рамки переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщил по итогам заседания коллегии еврокомиссаров вице-президент ЕК Марош... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T18:55+0300

2024-03-12T18:55+0300

2024-03-12T18:55+0300

политика

европа

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вступление в ес

вступление украины в ес

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия подготовила рамки переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщил по итогам заседания коллегии еврокомиссаров вице-президент ЕК Марош Шефчович. "Мы также завершили подготовку проекта переговорных рамок с Украиной и Молдавией, они будут переданы странам Евросоюза", — сообщил он на пресс-конференции в Страсбурге. Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что ЕК подготовит на этой неделе проект переговорных рамок, который затем будет передан на утверждение государств-членов. После этого страны союза "смогут утвердить переговорные рамки, как только остающиеся четыре реформы для вступления будут проведены Украиной".Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. В июне 2022 года ЕС предоставил этим двум странам статус кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.Государства, которые вступают в ЕС, должны соответствовать Копенгагенским критериям, принятым на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году.Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

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