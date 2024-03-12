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Акционеры группы Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Акционеры группы Qiwi не одобрили обратный выкуп акций - 12.03.2024, ПРАЙМ

Акционеры группы Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Акционеры группы Qiwi не одобрили обратный выкуп акций на внеочередном собрании, следует из сообщения компании. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:42+0300

2024-03-12T17:42+0300

2024-03-12T17:42+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Акционеры группы Qiwi не одобрили обратный выкуп акций на внеочередном собрании, следует из сообщения компании. "Qiwi plc, инновационный поставщик передовых финтехуслуг, сегодня объявила, что резолюция, предложенная на внеочередном общем собрании акционеров "Киви", состоявшемся 11 марта 2024 года, не была одобрена", - говорится в сообщении. Таким образом, акционеры не дали разрешение совету директоров группы начать программу обратного выкупа обыкновенных акций класса В, включая американские депозитарные акции, котирующиеся на NASDAQ и Московской бирже. Число голосов против обратного выкупа составило 111,849 миллиона, в поддержку – 3,877 миллиона, воздержались - 108 тысяч. Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки - 23,75 миллиарда рублей. Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,875 миллиарда рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 миллиарда рублей - четырьмя равными долями, начиная с четвертого квартала 2024 года. После завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планировала осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (АДА) с NASDAQ и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 271 297 акций, представленных АДА). 26 февраля группа Qiwi сообщила, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России могут быть не выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка", кроме того, эта ситуация может обернуться рисками для планируемого обратного выкупа акций. Лицензия у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, была отозвана Банком России 21 февраля.

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россия, qiwi, новости