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В Финляндии водителей авто с российскими номерами ждут новые ограничения

В Финляндии водителей авто с российскими номерами ждут новые ограничения - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Финляндии водителей авто с российскими номерами ждут новые ограничения

В Финляндии водители автомобилей с российскими регистрационными знаками должны будут предъявлять соответствующие документы, подтверждающие их право ездить по... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:14+0300

2024-03-12T17:14+0300

2024-03-12T17:25+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. В Финляндии водители автомобилей с российскими регистрационными знаками должны будут предъявлять соответствующие документы, подтверждающие их право ездить по стране после вступления в силу запрета на въезд, следует из сообщения финской таможни."С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы, чтобы в случае необходимости можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими регистрационными знаками", – приводятся слова руководителя отдела контроля Сами Ракшита в сообщении таможни.Ранее в сентябре 2023 года Финляндия реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта российских граждан в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.Тем не менее, финское руководство сделает исключение для студентов дневных отделений финских вузов и лиц, работающих по срочным трудовым договорам, чьи автомобили были ввезены до введения запрета.Таможня также разрешит въезд автомобилей, принадлежащих гражданам Европейского союза или Европейской экономической зоны, постоянно проживающим в России, а также автомобилям с дипломатическими номерами или гуманитарным назначением.

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россия, финляндия, новости, авто