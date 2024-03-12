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"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург - 12.03.2024, ПРАЙМ
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"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург
"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург
Житель Финляндии Юха Пертулла приехал в Санкт-Петербург на машине, город показался ему таким-же, как всегда, однако чего-то не хватало. Об этом он рассказал... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:37+0300
2024-03-12T16:37+0300
финляндия
россия
туризм
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Житель Финляндии Юха Пертулла приехал в Санкт-Петербург на машине, город показался ему таким-же, как всегда, однако чего-то не хватало. Об этом он рассказал изданию Iltalehti.Финн отметил, что поехал через Эстонию, проходил досмотр в пограничном пункте Койдула на юге страны. Весь путь составил более 600 километров. Как отметил путешественник, российские пограничники в ходе опроса приходили в недоумение из-за выбора маршрута."Когда я рассказал, что Финляндии пришлось закрыть границу после того, как Россия стала отправлять в Финляндию большое количество беженцев без документов, пограничники пришли в недоумение. Они сказали, что никогда не слышали о проблемах на финской границе", - пояснил он.Юха Пертулла добавил, что Санкт-Петербург показался ему почти таким же, как и всегда, только не хватало финнов, а также других западных туристов. Путешественник также указал, что видел на полках в магазинах товары западного производства, например, французские вина.Издание напомнило, что Пертулла посещал российский город в прошлом году, в Финляндию он привез дешевую туалетную бумагу."На этот раз я туалетную бумагу с собой не взял. Решил привести в качестве сувениров водку", - заключил путешественник.Полный текст читайте на ИноСМИ
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финляндия, россия, туризм, санкт-петербург
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Туризм, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:37 12.03.2024
 
"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург

Iltalehti: финна удивило полное отсутствие соотечественников в Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на "Лахта-центр"
Вид на Лахта-центр - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Житель Финляндии Юха Пертулла приехал в Санкт-Петербург на машине, город показался ему таким-же, как всегда, однако чего-то не хватало. Об этом он рассказал изданию Iltalehti.
Финн отметил, что поехал через Эстонию, проходил досмотр в пограничном пункте Койдула на юге страны. Весь путь составил более 600 километров. Как отметил путешественник, российские пограничники в ходе опроса приходили в недоумение из-за выбора маршрута.
"Когда я рассказал, что Финляндии пришлось закрыть границу после того, как Россия стала отправлять в Финляндию большое количество беженцев без документов, пограничники пришли в недоумение. Они сказали, что никогда не слышали о проблемах на финской границе", - пояснил он.
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Юха Пертулла добавил, что Санкт-Петербург показался ему почти таким же, как и всегда, только не хватало финнов, а также других западных туристов. Путешественник также указал, что видел на полках в магазинах товары западного производства, например, французские вина.
Издание напомнило, что Пертулла посещал российский город в прошлом году, в Финляндию он привез дешевую туалетную бумагу.
"На этот раз я туалетную бумагу с собой не взял. Решил привести в качестве сувениров водку", - заключил путешественник.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯТуризмСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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