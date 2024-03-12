https://1prime.ru/20240312/finlyandiya-846221060.html

"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург

"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург - 12.03.2024, ПРАЙМ

"Чего-то не хватает": финн рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург

Житель Финляндии Юха Пертулла приехал в Санкт-Петербург на машине, город показался ему таким-же, как всегда, однако чего-то не хватало. Об этом он рассказал... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:37+0300

2024-03-12T16:37+0300

2024-03-12T16:37+0300

финляндия

россия

туризм

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Житель Финляндии Юха Пертулла приехал в Санкт-Петербург на машине, город показался ему таким-же, как всегда, однако чего-то не хватало. Об этом он рассказал изданию Iltalehti.Финн отметил, что поехал через Эстонию, проходил досмотр в пограничном пункте Койдула на юге страны. Весь путь составил более 600 километров. Как отметил путешественник, российские пограничники в ходе опроса приходили в недоумение из-за выбора маршрута."Когда я рассказал, что Финляндии пришлось закрыть границу после того, как Россия стала отправлять в Финляндию большое количество беженцев без документов, пограничники пришли в недоумение. Они сказали, что никогда не слышали о проблемах на финской границе", - пояснил он.Юха Пертулла добавил, что Санкт-Петербург показался ему почти таким же, как и всегда, только не хватало финнов, а также других западных туристов. Путешественник также указал, что видел на полках в магазинах товары западного производства, например, французские вина.Издание напомнило, что Пертулла посещал российский город в прошлом году, в Финляндию он привез дешевую туалетную бумагу."На этот раз я туалетную бумагу с собой не взял. Решил привести в качестве сувениров водку", - заключил путешественник.Полный текст читайте на ИноСМИ

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финляндия, россия, туризм, санкт-петербург