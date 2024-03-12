https://1prime.ru/20240312/gazifikatsiya-846228954.html
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств - 12.03.2024, ПРАЙМ
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T19:42+0300
2024-03-12T19:42+0300
2024-03-12T19:42+0300
россия
газификация
социальная газификация
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств. "Но не затягивайте только, побыстрее надо это делать", — сказал Путин. Павел Сорокин, один из участников встречи, первый замминистра энергетики РФ, рассказал, как идет работа по распространению газификации на садовые товарищества. "В целом все получается. Надеюсь, что и дальше будете работать с такой же отдачей", - оценил работу президент.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации дополнительно направлен миллиард рублей, средства получат 57 субъектов.
https://1prime.ru/20240311/gas-846161465.html
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россия, газификация, социальная газификация, владимир путин
РОССИЯ, газификация, социальная газификация, Владимир Путин
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств.
"Но не затягивайте только, побыстрее надо это делать", — сказал Путин.
Павел Сорокин, один из участников встречи, первый замминистра энергетики РФ, рассказал, как идет работа по распространению газификации на садовые товарищества.
"В целом все получается. Надеюсь, что и дальше будете работать с такой же отдачей", - оценил работу президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации дополнительно направлен миллиард рублей, средства получат 57 субъектов.
Мишустин поручил проконтролировать ход социальной газификации в субъектах