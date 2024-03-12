https://1prime.ru/20240312/gazifikatsiya-846228954.html

Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств

Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств - 12.03.2024, ПРАЙМ

Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T19:42+0300

2024-03-12T19:42+0300

2024-03-12T19:42+0300

россия

газификация

социальная газификация

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств. "Но не затягивайте только, побыстрее надо это делать", — сказал Путин. Павел Сорокин, один из участников встречи, первый замминистра энергетики РФ, рассказал, как идет работа по распространению газификации на садовые товарищества. "В целом все получается. Надеюсь, что и дальше будете работать с такой же отдачей", - оценил работу президент.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации дополнительно направлен миллиард рублей, средства получат 57 субъектов.

https://1prime.ru/20240311/gas-846161465.html

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россия, газификация, социальная газификация, владимир путин