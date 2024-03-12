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В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ
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В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией
В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией
Власти Грузии не намерены вводить запрет на авиасообщение с Россией, а также присоединяться к международным антироссийским санкциям, заявил генеральный... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:21+0300
2024-03-12T16:21+0300
политика
грузия
россия
авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 12 мар – ПРАЙМ. Власти Грузии не намерены вводить запрет на авиасообщение с Россией, а также присоединяться к международным антироссийским санкциям, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе."Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - отметил Каладзе.Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия представил грузинской стороне ряд условий для восстановления отношений с Украиной. В числе требований значилось прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией, а также осовобождение из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.
https://1prime.ru/20240312/arakhamiya-846187456.html
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грузия, россия, авиасообщение
Политика, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, авиасообщение
16:21 12.03.2024
 
В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией

Каладзе: Грузия не будет принимать меры, которые навредят ей и ее жителям

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
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ТБИЛИСИ, 12 мар – ПРАЙМ. Власти Грузии не намерены вводить запрет на авиасообщение с Россией, а также присоединяться к международным антироссийским санкциям, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - отметил Каладзе.
Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Депутат Рады призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией
07:06
Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия представил грузинской стороне ряд условий для восстановления отношений с Украиной. В числе требований значилось прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией, а также осовобождение из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.
 
ПолитикаГРУЗИЯРОССИЯавиасообщение
 
 
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