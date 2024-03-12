https://1prime.ru/20240312/georgia-846220102.html

В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией

В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией

Власти Грузии не намерены вводить запрет на авиасообщение с Россией, а также присоединяться к международным антироссийским санкциям, заявил генеральный... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:21+0300

2024-03-12T16:21+0300

2024-03-12T16:21+0300

политика

грузия

россия

авиасообщение

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ТБИЛИСИ, 12 мар – ПРАЙМ. Власти Грузии не намерены вводить запрет на авиасообщение с Россией, а также присоединяться к международным антироссийским санкциям, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе."Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - отметил Каладзе.Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия представил грузинской стороне ряд условий для восстановления отношений с Украиной. В числе требований значилось прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией, а также осовобождение из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.

https://1prime.ru/20240312/arakhamiya-846187456.html

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грузия, россия, авиасообщение