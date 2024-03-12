Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240312/hungary-846211772.html
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто - 12.03.2024, ПРАЙМ
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:06+0300
2024-03-12T12:22+0300
венгрия
аэс "пакш-2"
новости
энергетика
петер сийярто
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg
БУДАПЕШТ, 12 мар - ПРАЙМ. При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В ходе переговоров с руководством "Росатома" мы отметили, что работы по осуществлению инвестиций на строительной площадке АЭС "Пакш" идут постоянно. Нет препятствий для того, чтобы к концу этого года мы залили первый бетон, и нет препятствий для подключения двух новых блоков в венгерскую сеть энергоснабжения в начале следующего десятилетия", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей ЛихачевЕдинственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://1prime.ru/20240227/aes-844540251.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_a15e3f576d1e798b90ee18cc241d2b5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, аэс "пакш-2", новости, петер сийярто, росатом
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш-2", Новости, Энергетика, Петер Сийярто, Росатом
12:06 12.03.2024 (обновлено: 12:22 12.03.2024)
 
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто

Сийярто: нет проблем для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 12 мар - ПРАЙМ. При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В ходе переговоров с руководством "Росатома" мы отметили, что работы по осуществлению инвестиций на строительной площадке АЭС "Пакш" идут постоянно. Нет препятствий для того, чтобы к концу этого года мы залили первый бетон, и нет препятствий для подключения двух новых блоков в венгерскую сеть энергоснабжения в начале следующего десятилетия", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Директор проекта "Пакш-2" рассказал о специалистах, которые строят АЭС
27 февраля, 08:04
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯАЭС "Пакш-2"НовостиПетер СийяртоРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала