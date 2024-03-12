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Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто - 12.03.2024, ПРАЙМ
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:06+0300
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БУДАПЕШТ, 12 мар - ПРАЙМ. При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В ходе переговоров с руководством "Росатома" мы отметили, что работы по осуществлению инвестиций на строительной площадке АЭС "Пакш" идут постоянно. Нет препятствий для того, чтобы к концу этого года мы залили первый бетон, и нет препятствий для подключения двух новых блоков в венгерскую сеть энергоснабжения в начале следующего десятилетия", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей ЛихачевЕдинственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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венгрия, аэс "пакш-2", новости, петер сийярто, росатом
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш-2", Новости, Энергетика, Петер Сийярто, Росатом
Препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Сийярто: нет проблем для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года
БУДАПЕШТ, 12 мар - ПРАЙМ. При нынешнем темпе работ нет препятствий для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу 2024 года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В ходе переговоров с руководством "Росатома" мы отметили, что работы по осуществлению инвестиций на строительной площадке АЭС "Пакш" идут постоянно. Нет препятствий для того, чтобы к концу этого года мы залили первый бетон, и нет препятствий для подключения двух новых блоков в венгерскую сеть энергоснабжения в начале следующего десятилетия", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Директор проекта "Пакш-2" рассказал о специалистах, которые строят АЭС
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.