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Исследование показало экономические перспективы Индии

Исследование показало экономические перспективы Индии - 12.03.2024, ПРАЙМ

Исследование показало экономические перспективы Индии

Индия может стать страной с доходом выше среднего к 2033-2036 финансовым годам и стать экономикой стоимостью 15 триллионов долларов в период с 2043 по 2047... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:47+0300

2024-03-12T05:47+0300

2024-03-12T05:47+0300

экономика

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – ПРАЙМ. Индия может стать страной с доходом выше среднего к 2033-2036 финансовым годам и стать экономикой стоимостью 15 триллионов долларов в период с 2043 по 2047 финансовый год, говорится в отчете рейтингового агентства India Ratings and Research. До 2006 года Всемирный банк классифицировал Индию как страну с низким уровнем дохода. В 2007 году Индия перешла в категорию стран с доходом ниже среднего и с тех пор остается там. ВВП Индии на душу населения в 2022 году составлял 2390 долларов. Чтобы стать страной с уровнем дохода выше среднего, доход на душу населения должен был бы находиться в диапазоне от 4 466 до 13 845 долларов. "Дальнейший путь индийской экономики, по оценкам India Ratings and Research (Ind-Ra), в 2024 финансовом году составит 3,6 триллиона долларов и будет зависеть от темпов роста реального ВВП, инфляции (дефлятора ВВП) и обменного курса рупия/доллар… Мы ожидаем, что индийская экономика войдет в категорию стран с доходом выше среднего в течение 2033-2036 финансового года и достигнет 15 триллионов долларов в течение 2043-2047 финансового года", - сказал Сунил Кумар Синха, старший директор и главный экономист агентства. Перечисляя различные сценарии, агентство заявило, что для того, чтобы к 2030 финансовому году экономика достигла 5 триллионов долларов с доходом на душу населения в 3467 долларов, экономике потребуются реальные темпы роста ВВП на уровне 6,25%, рост дефлятора ВВП на 3,5% и обесценивание курса рупии к доллару на 3,25%. Агентство также отметило, что, по его оценкам, в период с 2043 по 2047 финансовый год доход в Индии на душу населения достигнет 9 218-9 920 долларов, что означает, что Индия будет намного ближе к порогу страны с высоким уровнем дохода.

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