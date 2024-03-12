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ЦБ Израиля планирует ввести цифровой шекель с начислением процентов

ЦБ Израиля планирует ввести цифровой шекель с начислением процентов - 12.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ Израиля планирует ввести цифровой шекель с начислением процентов

Центробанк Израиля рассматривает введение цифрового шекеля, который бы мог приносить проценты и с которым можно бы было осуществлять операции в автономном... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:09+0300

2024-03-12T12:09+0300

2024-03-12T12:09+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Центробанк Израиля рассматривает введение цифрового шекеля, который бы мог приносить проценты и с которым можно бы было осуществлять операции в автономном режиме, следует из опубликованного регулятором проекта. В настоящее время более 70 центробанков по всему миру работают над цифровыми валютами для розничных операций. Большинство из них пока только изучают возможность их внедрения, но три - Багамы, Нигерия и Ямайка - уже полностью запустили свои цифровые валюты, а еще девять, включая Россию, Индию и Китай, пилотируют в них платежи. Израильский центробанк отметил, что подобно другим центральным банкам думает над внедрением двухуровневой модели управления системой цифрового шекеля - то есть он является его эмитентом, а банки и другие организации будут выступать каналами подключения физлиц и юрлиц к его использованию. При этом в отличие от большинства цифровых валют, которые сейчас находятся в разработке в мире, Израиль допускает использование шекеля как средства сбережения. "Система будет поддерживать возможность центрального банка располагать цифровым шекелем, приносящим проценты... Структура данных должна позволять системе соответствовать всем факторам, включая возможность обеспечивать соблюдение ограничений владения и начислять проценты", - говорится в документе. Одновременно в Израиле хотят разрешить конвертацию наличных шекелей в цифровые, даже если у конечного пользователя нет банковского счета, однако для таких операций будут установлены лимиты. Наконец, ЦБ Израиля планирует, что в конечном счете цифровым шекелем можно будет рассчитываться и в оффлайн-режиме.

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израиль, шекель, новости