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Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio
Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio - 12.03.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio
Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что нанесло точный удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передает... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:33+0300
2024-03-12T05:33+0300
2024-03-12T05:33+0300
красное море
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что нанесло точный удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информагентство SABA. "Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море", - сообщает канал. Приводятся слова военного представителя хуситов Яхьи Сари о том, что "удар был точным". Ранее хучиты, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие государства отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний приняли решение приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские государства неоднократно предупреждали Соединенные Штаты, что безусловная поддержка действий Израиля приведет к распространению конфликта на весь регион. Хуситы после начала бомбежек Йемена Соединенными Штатами и Великобританией объявили своими военными целями их корабли.
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красное море, хуситы, сша
КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, США
Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio
Хуситы заявили, что нанесли удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что нанесло точный удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информагентство SABA.
"Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море", - сообщает канал.
Приводятся слова военного представителя хуситов Яхьи Сари о том, что "удар был точным".
Хуситы атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива
Ранее хучиты, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие государства отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний приняли решение приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские государства неоднократно предупреждали Соединенные Штаты, что безусловная поддержка действий Израиля приведет к распространению конфликта на весь регион.
Хуситы после начала бомбежек Йемена Соединенными Штатами и Великобританией объявили своими военными целями их корабли.