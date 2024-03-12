https://1prime.ru/20240312/khusity-846185383.html

Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio

Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio - 12.03.2024, ПРАЙМ

Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio

Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что нанесло точный удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передает... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:33+0300

2024-03-12T05:33+0300

2024-03-12T05:33+0300

красное море

хуситы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a34b7bb56310cf8079678644cd0621b2.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что нанесло точный удар по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информагентство SABA. "Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море", - сообщает канал. Приводятся слова военного представителя хуситов Яхьи Сари о том, что "удар был точным". Ранее хучиты, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие государства отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний приняли решение приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские государства неоднократно предупреждали Соединенные Штаты, что безусловная поддержка действий Израиля приведет к распространению конфликта на весь регион. Хуситы после начала бомбежек Йемена Соединенными Штатами и Великобританией объявили своими военными целями их корабли.

https://1prime.ru/20240306/846020513.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красное море, хуситы, сша