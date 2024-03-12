https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846223161.html
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76 - 12.03.2024, ПРАЙМ
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76
Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:21+0300
2024-03-12T17:21+0300
2024-03-12T17:21+0300
происшествия
крушение ил-76
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846215738_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_df1f6547ce07518f314c91e9fb18e490.png
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов.Ранее Минобороны России заявило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что на борту находились, в том числе, военные летчики из этого региона. Он выразил соболезнвания командиру полка, в котором служили погибшие, их родным и близким."Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - сообщил в телеграм губернатор Оренбургской области Денис Паслер, также выразив свои соболезнования.
https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846221933.html
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846215738_84:0:916:624_1920x0_80_0_0_8e366abb13d280c0a8a1e5585268980d.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76, оренбургская область
Происшествия, крушение Ил-76, Оренбургская область
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76
При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской и Оренбургской областей
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов.
Ранее Минобороны России заявило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что на борту находились, в том числе, военные летчики из этого региона. Он выразил соболезнвания командиру полка, в котором служили погибшие, их родным и близким.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - сообщил в телеграм губернатор Оренбургской области Денис Паслер, также выразив свои соболезнования.