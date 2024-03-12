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Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76 - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76 - 12.03.2024, ПРАЙМ
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76
Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:21+0300
2024-03-12T17:21+0300
происшествия
крушение ил-76
оренбургская область
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов.Ранее Минобороны России заявило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что на борту находились, в том числе, военные летчики из этого региона. Он выразил соболезнвания командиру полка, в котором служили погибшие, их родным и близким."Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - сообщил в телеграм губернатор Оренбургской области Денис Паслер, также выразив свои соболезнования.
https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846221933.html
оренбургская область
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крушение ил-76, оренбургская область
Происшествия, крушение Ил-76, Оренбургская область
17:21 12.03.2024
 
Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76

При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской и Оренбургской областей

© Фото : СоцсетиСтоп-кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области
Стоп-кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов.
Ранее Минобороны России заявило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что на борту находились, в том числе, военные летчики из этого региона. Он выразил соболезнвания командиру полка, в котором служили погибшие, их родным и близким.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
16:57
"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - сообщил в телеграм губернатор Оренбургской области Денис Паслер, также выразив свои соболезнования.
 
Происшествиякрушение Ил-76Оренбургская область
 
 
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