https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846223161.html

Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76

Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76 - 12.03.2024, ПРАЙМ

Летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при крушении Ил-76

Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:21+0300

2024-03-12T17:21+0300

2024-03-12T17:21+0300

происшествия

крушение ил-76

оренбургская область

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военные летчики из Тверской и Оренбургской областей погибли при авиакатастрофе под Иваново, сообщили власти регионов.Ранее Минобороны России заявило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что на борту находились, в том числе, военные летчики из этого региона. Он выразил соболезнвания командиру полка, в котором служили погибшие, их родным и близким."Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - сообщил в телеграм губернатор Оренбургской области Денис Паслер, также выразив свои соболезнования.

https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846221933.html

оренбургская область

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крушение ил-76, оренбургская область