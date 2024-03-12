https://1prime.ru/20240312/krym-846188791.html

В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

Рассматриваемый Госдумой проект закона о признании недействительным постановления от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав Украинской ССР -... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:00+0300

2024-03-12T09:00+0300

2024-03-12T09:00+0300

крым

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Рассматриваемый Госдумой проект закона о признании недействительным постановления от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав Украинской ССР - подарок для крымчан, заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.Законопроект, предусматривающий признание недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, внесли депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе указывается, что решение о включении полуострова в состав Украинской ССР не имеет юридической силы, поскольку принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции Советского Союза. Также в проекте говорится, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает как политическое преступление решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа. "Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сообщил Константинов РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости, а именно дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива границу - первоначально едва заметную, а потом ставшую государственной. "Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", - сказал председатель парламента. Крым стал регионом России в марте 2014 года на основании результатов референдума после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, также многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20240311/846133847.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, госдума