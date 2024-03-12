Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/krym-846188791.html
В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР
В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР
Рассматриваемый Госдумой проект закона о признании недействительным постановления от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав Украинской ССР -... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:00+0300
2024-03-12T09:00+0300
крым
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Рассматриваемый Госдумой проект закона о признании недействительным постановления от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав Украинской ССР - подарок для крымчан, заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.Законопроект, предусматривающий признание недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, внесли депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе указывается, что решение о включении полуострова в состав Украинской ССР не имеет юридической силы, поскольку принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции Советского Союза. Также в проекте говорится, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает как политическое преступление решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа. "Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сообщил Константинов РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости, а именно дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива границу - первоначально едва заметную, а потом ставшую государственной. "Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", - сказал председатель парламента. Крым стал регионом России в марте 2014 года на основании результатов референдума после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, также многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://1prime.ru/20240311/846133847.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d86cabfdc3a5c65c6af56e568b395dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, госдума
КРЫМ, Госдума
09:00 12.03.2024
 
В Крыму одобрили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

В Крыму назвали подарком проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Рассматриваемый Госдумой проект закона о признании недействительным постановления от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав Украинской ССР - подарок для крымчан, заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.
Законопроект, предусматривающий признание недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, внесли депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе указывается, что решение о включении полуострова в состав Украинской ССР не имеет юридической силы, поскольку принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции Советского Союза. Также в проекте говорится, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает как политическое преступление решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа.
"Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сообщил Константинов РИА Новости.
Судейский молоток
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Вчера, 08:27
Он подчеркнул, что сейчас осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости, а именно дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива границу - первоначально едва заметную, а потом ставшую государственной.
"Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", - сказал председатель парламента.
Крым стал регионом России в марте 2014 года на основании результатов референдума после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, также многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КРЫМГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала