https://1prime.ru/20240312/markirovka-846185258.html
Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции
Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции - 12.03.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции
Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:26+0300
2024-03-12T05:26+0300
2024-03-12T05:26+0300
экономика
бюджет
маркировка товаров
молочная продукция
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%", - сообщил оператор. При этом было зафиксировано и повышение качества соответствующей продукции - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 75%. Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка и фермерской молочной продукции. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
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бюджет, маркировка товаров, молочная продукция
Экономика, бюджет, маркировка товаров, молочная продукция
Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции
ЦРПТ: маркировка молочной продукции принесла в бюджет России почти 60 миллиардов рублей
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%", - сообщил оператор.
При этом было зафиксировано и повышение качества соответствующей продукции - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 75%.
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Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка и фермерской молочной продукции.
В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.