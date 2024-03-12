https://1prime.ru/20240312/markirovka-846185258.html

Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции

Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции - 12.03.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую в бюджет принесла маркировка молочной продукции

Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:26+0300

2024-03-12T05:26+0300

2024-03-12T05:26+0300

экономика

бюджет

маркировка товаров

молочная продукция

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%", - сообщил оператор. При этом было зафиксировано и повышение качества соответствующей продукции - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 75%. Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка и фермерской молочной продукции. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бюджет, маркировка товаров, молочная продукция