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Мишустин заявил о росте российской экономики - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин заявил о росте российской экономики
Мишустин заявил о росте российской экономики - 12.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о росте российской экономики
Тренд на рост отечественной экономики сохраняется и в текущем году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по продлению... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:11+0300
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кабмин
россия
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Тренд на рост отечественной экономики сохраняется и в текущем году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по продлению нацпроектов."Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал он.Так, отметил Мишустин, ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6 процента, а в январе оценивался в 4,6 процента в годовом выражении. Тренд сохраняется и в этом году, подчеркнул глава правительства.Премьер добавил, что правительству необходимо с 2025 года запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры".
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россия, михаил мишустин, ввп
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ВВП
16:11 12.03.2024
 
Мишустин заявил о росте российской экономики

Мишустин: тренд на рост российской экономики сохраняется и в 2024 году

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Тренд на рост отечественной экономики сохраняется и в текущем году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по продлению нацпроектов.
"Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал он.
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Так, отметил Мишустин, ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6 процента, а в январе оценивался в 4,6 процента в годовом выражении. Тренд сохраняется и в этом году, подчеркнул глава правительства.
Премьер добавил, что правительству необходимо с 2025 года запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры".
 
КабминРОССИЯМихаил МишустинВВП
 
 
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