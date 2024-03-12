https://1prime.ru/20240312/mishustin-846218552.html

Мишустин заявил о росте российской экономики

Мишустин заявил о росте российской экономики - 12.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о росте российской экономики

Тренд на рост отечественной экономики сохраняется и в текущем году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по продлению... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:11+0300

2024-03-12T16:11+0300

2024-03-12T16:11+0300

кабмин

россия

михаил мишустин

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168303_0:99:2779:1662_1920x0_80_0_0_060c43337e7df05a321022f12502bc1d.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Тренд на рост отечественной экономики сохраняется и в текущем году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по продлению нацпроектов."Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал он.Так, отметил Мишустин, ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6 процента, а в январе оценивался в 4,6 процента в годовом выражении. Тренд сохраняется и в этом году, подчеркнул глава правительства.Премьер добавил, что правительству необходимо с 2025 года запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры".

https://1prime.ru/20240229/845732140.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, ввп