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Нарышкин сравнил Россию при Путине с плывущим вперед кораблем

Нарышкин сравнил Россию при Путине с плывущим вперед кораблем - 12.03.2024, ПРАЙМ

Нарышкин сравнил Россию при Путине с плывущим вперед кораблем

Под руководством Владимира Путина Россия нашла свой путь и уверенно движется по нему, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:16+0300

2024-03-12T17:16+0300

2024-03-12T17:27+0300

россия

сергей нарышкин

политика

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Под руководством Владимира Путина Россия нашла свой путь и уверенно движется по нему, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Россия - неотъемлемая часть мировой цивилизации, самобытная страна с тысячелетней историей. На Западе нас часто сравнивают с медведем: мол, очень большие и опасные. Это, конечно, далеко не так. Да, мы большие. Но как никто другой мы хорошо знаем цену мира и потому как никто другой дорожим миром", - написал он в статье для журнала "Разведчик".Как добавил Нарышкин, так как он из Петербурга, морские аллегории для него привычнее. Так, он сравнил Россиию с мощным кораблем, который уверенно плывет вперед, несмотря на шторма и бури. У штурвала корабля стоит Путин - "капитан, под чьим руководством мы идем к намеченным целям".Глава СВР подчеркнул, что президент России как гарант Конституции несет ответственность за каждого гражданина, за то, чтобы он чувствовал себя спокойно и имел все возможности для развития. По его словам, в своей истории Россия не всегда ценила то, чего она достигала и завоевала, но он уверен, что во главе с Путиным государство нашло свой путь.

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россия, сергей нарышкин, владимир путин