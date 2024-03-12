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Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии - 12.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии
Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T22:17+0300
2024-03-12T22:17+0300
энергетика
нефтехимия
россия
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. "Более 3 триллионов (рублей вложим — прим. ред.) в нефтехимию, то есть мы можем занять 6-7% мирового рынка с текущих 2%", — сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России". Кроме того, Россия имеет перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли, считает первый замминистра энергетики. Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему было запущено проектов по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. В свою очередь, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%, добавил Сорокин. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей.
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нефтехимия, россия
Энергетика, нефтехимия, РОССИЯ
22:17 12.03.2024
 
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии

Минэнерго: Россия может нарастить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнститут химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
"Более 3 триллионов (рублей вложим — прим. ред.) в нефтехимию, то есть мы можем занять 6-7% мирового рынка с текущих 2%", — сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России".
Кроме того, Россия имеет перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли, считает первый замминистра энергетики.
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Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему было запущено проектов по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. В свою очередь, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%, добавил Сорокин.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей.
 
ЭнергетиканефтехимияРОССИЯ
 
 
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