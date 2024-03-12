https://1prime.ru/20240312/neftekhimiya-846232991.html
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии - 12.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии
Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T22:17+0300
2024-03-12T22:17+0300
2024-03-12T22:17+0300
энергетика
нефтехимия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/92/833339225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7edc263ff28a0306af8cdb1fda8df54e.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. "Более 3 триллионов (рублей вложим — прим. ред.) в нефтехимию, то есть мы можем занять 6-7% мирового рынка с текущих 2%", — сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России". Кроме того, Россия имеет перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли, считает первый замминистра энергетики. Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему было запущено проектов по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. В свою очередь, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%, добавил Сорокин. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240227/economy-844597785.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/92/833339225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c9bfdd159923fa729343dce294a33fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефтехимия, россия
Энергетика, нефтехимия, РОССИЯ
Минэнерго заявили о возможности увеличить долю РФ на рынке нефтехимии
Минэнерго: Россия может нарастить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7%
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может увеличить долю на мировом рынке нефтехимии до 6-7% с текущих 2%, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
"Более 3 триллионов (рублей вложим — прим. ред.) в нефтехимию, то есть мы можем занять 6-7% мирового рынка с текущих 2%", — сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России".
Кроме того, Россия имеет перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли, считает первый замминистра энергетики.
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
Минэнерго с Минфином изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки, благодаря чему было запущено проектов по модернизации НПЗ до 2028-2029 года на более чем триллион рублей. В свою очередь, это должно дать прирост по объемам производства бензина и доле выхода светлых нефтепродуктов до 67-68%, добавил Сорокин.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей.