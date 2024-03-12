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Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах
Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах - 12.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах
Правительство России утвердило правила предоставления единовременной выплаты на покупку жилья отдельным категориям граждан в новых регионах РФ, следует из... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T20:34+0300
2024-03-12T20:34+0300
новые регионы
новые регионы рф
россия
покупка жилья
выплаты
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила предоставления единовременной выплаты на покупку жилья отдельным категориям граждан в новых регионах РФ, следует из документа, опубликованного на сайте официальной правовой информации. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение и строительство жилого помещения либо жилого помещения в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", — говорится в постановлении кабмина. Уточняется, что приоритетной формой обеспечения граждан жилыми помещениями является предоставление им единовременной выплаты, однако по решениям высших должностных лиц новых субъектов РФ гражданам могут быть предоставлены жилые помещения в собственность бесплатно.
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новые регионы, новые регионы РФ, РОССИЯ, покупка жилья, ВЫПЛАТЫ
20:34 12.03.2024
 
Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах

Кабмин утвердил правила для выплат на покупку жилья в новых регионах РФ

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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МОСКВА, 12 мар ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила предоставления единовременной выплаты на покупку жилья отдельным категориям граждан в новых регионах РФ, следует из документа, опубликованного на сайте официальной правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение и строительство жилого помещения либо жилого помещения в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", — говорится в постановлении кабмина.
Уточняется, что приоритетной формой обеспечения граждан жилыми помещениями является предоставление им единовременной выплаты, однако по решениям высших должностных лиц новых субъектов РФ гражданам могут быть предоставлены жилые помещения в собственность бесплатно.
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