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Раскрыто, чьи зарплатные ожидания в России выросли больше всего

Раскрыто, чьи зарплатные ожидания в России выросли больше всего - 12.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, чьи зарплатные ожидания в России выросли больше всего

Зарплатные ожидания упаковщиков, официантов, операторов колл-центров и поваров в России выросли за год сильнее всего среди соискателей специальностей массового... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:42+0300

2024-03-12T05:42+0300

2024-03-12T05:43+0300

экономика

рынок труда

общепит

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Зарплатные ожидания упаковщиков, официантов, операторов колл-центров и поваров в России выросли за год сильнее всего среди соискателей специальностей массового найма, посчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплата.ру", проанализировав резюме от кандидатов без высшего образования, размещенные на сервисе. "Среди соискателей специальностей массового найма за год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали курьеры (+9% у мужчин - до 55,1 тыс. рублей, +24% у женщин, до 45,7 тыс. рублей), официанты (+27% у мужчин - до 50,9 тыс. рублей, +12% у женщин - до 36,6 тыс. рублей), упаковщики (+31% у мужчин - до 57,2 тыс. рублей, +19% у женщин - до 43,3 тыс. рублей), операторы call-центров (+21% у мужчин - до 41,5 тыс. рублей, +18% у женщин - до 39 тыс. рублей), повара (+21% у мужчин - до 54,1 тыс. рублей, +13% у женщин - до 46,3 тыс. рублей)", - сказано в исследовании. Аналитики отмечают, что увеличение зарплатных ожиданий у соискателей без высшего образования соответствует тренду на рынке - повышение спроса на представителей рабочих специальностей. Из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены повышать зарплаты. "При этом дефицит "синих воротничков" также простимулировал рост ожидаемого заработка среди женщин, поскольку работодатели стали более лояльны к кандидатам и менее консервативны в требованиях к соискателям", - отметили в центре. За год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием выросли на 24%, со средним - на 19% и с неоконченным высшим - только на 8%. У мужчин-соискателей зарплатные ожидания растут более сдержанно: со средним специальным образованием ожидания по зарплате увеличились на 15%, со средним - на 8%, а с неоконченным высшим - лишь на 3%. "Но в целом разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами без высшего образования в среднем составляет 12% в пользу представителей сильного пола", - добавили в "Зарплата.ру".

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рынок труда, общепит