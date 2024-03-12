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Раскрыто, какие на какие овощи россияне потратились больше

Раскрыто, какие на какие овощи россияне потратились больше - 12.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какие на какие овощи россияне потратились больше

Продажи огурцов в РФ за первые два месяца года выросли в денежном выражении и обогнали показатель у помидоров, но в натуральном выражении огурцы пока отстают,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T07:28+0300

2024-03-12T07:28+0300

2024-03-12T07:28+0300

экономика

овощи

продукты питания

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продажи огурцов в РФ за первые два месяца года выросли в денежном выражении и обогнали показатель у помидоров, но в натуральном выражении огурцы пока отстают, следует из материалов системы сервисов для ведения бизнеса "Контур.Маркет", предоставленных РИА Новости. Эксперты проанализировали около 100 тысяч чеков продовольственных магазинов и супермаркетов в РФ с данными по покупкам овощей в январе и феврале. "Россияне в первые два месяца года больше покупали огурцы, чем помидоры. Спрос на огурцы вырос на 18%, а на помидоры - всего на 1%", - говорится в материалах компании. В денежном выражении продажи огурцов за два месяца выросли, в натуральном - догоняют томаты: объем продаж помидоров в январе оценивается в 185 тонн и почти столько же - в феврале, 186 тонн (371 тонна за два месяца), продажи огурцов - в 91 тонну и 108 тонн, за два месяца - в 199 тонн. "Продажи выросли - то есть можно сказать, что в целом огурцы догоняют помидоры по потреблению", - считает аналитик компании Дарья Жигалина. По оценке компании, покупка полкило огурцов в феврале обошлась в 254 рубля, помидоров - в 208 рублей. "Динамика потребления показала, то основной спрос на овощи начался после новогодних праздников, для которых основные закупки продуктов происходили в конце декабря 2023 года. Пик спроса на огурцы пришелся на третью неделю января и последнюю неделю февраля", - сообщила Жигалина. Она также предположила, что закупки огурцов растут и перед новогодними праздниками - например, для самого популярного салата - оливье; в свою очередь блюда с помидорами на новогоднем столе почти не встречаются. В конце февраля отпускные цены производителей на ряд овощей показали заметное снижение, отмечали ранее в Минсельхозе: к примеру, огурцы по сравнению с уровнем годом ранее стоили меньше на 2,4%, томаты - на 3,8% ниже. Ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем вырос на 3,2%, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов.

https://1prime.ru/20240228/845693198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

овощи, продукты питания