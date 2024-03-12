https://1prime.ru/20240312/patriot-846210984.html
"Ценное средство". В США оценили мощь ракет, поразивших Patriot
"Ценное средство". В США оценили мощь ракет, поразивших Patriot - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Ценное средство". В США оценили мощь ракет, поразивших Patriot
Удар по украинской батарее Patriot, а до этого уничтожение системы С-300 обернулся для ВСУ тяжелыми потерями, восполнить которые нечем – ракетных комплексов на... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:59+0300
2024-03-12T11:59+0300
2024-03-12T11:59+0300
patriot
всу
ракеты
про
боеприпасы
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Удар по украинской батарее Patriot, а до этого уничтожение системы С-300 обернулся для ВСУ тяжелыми потерями, восполнить которые нечем – ракетных комплексов на Западе не так много, а советские технологии ПВО лучше современных американских аналогов, пишет Military Watch Magazine.Со ссылкой на источники в российском правительстве издание сообщает, что в мае прошлого года для нейтрализации украинских комплексов Patriot использовалась воздушная модификация баллистической ракеты 9К720 “Искандер”, Х-47М2 “Кинжал". Однако подтверждений атаки тогда не было, поэтому на Западе лишь констатировали некий "материальный ущерб". На этот раз удар был запечатлен с воздуха, и западным источникам пришлось лишь подтвердить его.При этом "Искандер-М" изначально не был предназначен для подавления ПВО противника, однако высокая точность наведения и способность перенацеливаться во время полета дают возможность использовать его и здесь.В целом в результате недавних атак было нейтрализовано 13% поставленных на Украину установок Patriot. Как следствие, “воздушное пространство над восточной Украиной, пожалуй, стало для русских намного безопаснее”, пишет СМИ со ссылкой на аналитиков Forbes.До этого украинские военные потеряли танки Abrams спустя всего три дня после их переброски на линию фронта. Это вкупе с уничтожением Patriot сильно ударило по моральному духу ВСУ – ведь ожидалось, что эти современные вооружения помогут переломить ход боевых действий. На фоне заморозки поставок оружия из США из-за несогласованности по пакету помощи Киев все сильнее ощущает "снарядный голод".В то же время российская сторона кратно наращивает производство ракет, подобных тем, что поразили Patriot. Теперь военные могут их не экономить и использовать новую тактику, заключающуюся в системных атаках на хорошо защищенные мобильные цели. Такие атаки сложнее засечь, а сбить ракеты еще труднее, заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240310/846121449.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
patriot, всу, ракеты, про, боеприпасы
Patriot, ВСУ, ракеты, ПРО, Боеприпасы
"Ценное средство". В США оценили мощь ракет, поразивших Patriot
MWM: Украина ничем не заменит уничтоженные ракетами "Искандер-М" системы Patriot
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ.
Удар по украинской батарее Patriot, а до этого уничтожение системы С-300 обернулся для ВСУ тяжелыми потерями, восполнить которые нечем – ракетных комплексов на Западе не так много, а советские технологии ПВО лучше современных американских аналогов, пишет Military Watch Magazine
.
Со ссылкой на источники в российском правительстве издание сообщает, что в мае прошлого года для нейтрализации украинских комплексов Patriot использовалась воздушная модификация баллистической ракеты 9К720 “Искандер”, Х-47М2 “Кинжал". Однако подтверждений атаки тогда не было, поэтому на Западе лишь констатировали некий "материальный ущерб". На этот раз удар был запечатлен с воздуха, и западным источникам пришлось лишь подтвердить его.
При этом "Искандер-М" изначально не был предназначен для подавления ПВО противника, однако высокая точность наведения и способность перенацеливаться во время полета дают возможность использовать его и здесь.
В Германии "лишились дара речи" из-за уничтожения Patriot на Украине
В целом в результате недавних атак было нейтрализовано 13% поставленных на Украину установок Patriot. Как следствие, “воздушное пространство над восточной Украиной, пожалуй, стало для русских намного безопаснее”, пишет СМИ со ссылкой на аналитиков Forbes.
До этого украинские военные потеряли танки Abrams спустя всего три дня после их переброски на линию фронта. Это вкупе с уничтожением Patriot сильно ударило по моральному духу ВСУ – ведь ожидалось, что эти современные вооружения помогут переломить ход боевых действий. На фоне заморозки поставок оружия из США из-за несогласованности по пакету помощи Киев все сильнее ощущает "снарядный голод".
В то же время российская сторона кратно наращивает производство ракет, подобных тем, что поразили Patriot. Теперь военные могут их не экономить и использовать новую тактику, заключающуюся в системных атаках на хорошо защищенные мобильные цели. Такие атаки сложнее засечь, а сбить ракеты еще труднее, заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ