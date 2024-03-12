https://1prime.ru/20240312/pistorius-846224305.html
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки - 12.03.2024, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:09+0300
2024-03-12T18:09+0300
2024-03-12T18:12+0300
германия
борис писториус
бундесвер
военные
утечка
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846223660_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_f29f1a83748789b2c3c7bbed8755bcf2.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das Erste.На заседании Комитета по обороне стало известно, что небезопасное соединение использовал не один участник разговора: инспектор ВВС Инго Герхарц также подключился через незащищенное соединение, однако к утечке данных это не привело, отметил Писториус."Я не хочу, и я хотел бы ещё раз это прояснить, поддаться на давление Путина и подставить своих лучших офицеров, независимо от того, совершили они ошибку или нет. Это было бы именно то, чего ожидает от нас Владимир Путин", — заявил Писториус.По его словам, необходимо дождаться результатов расследования произошедшего перед тем, как принимать решение о кадровых перестановках. В настоящее время ведется дисциплинарное расследование.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в том числе, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
https://1prime.ru/20240312/pentagon-846219296.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846223660_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_a08eb77bad256a847c7146a573dbaf4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, борис писториус, бундесвер, военные, утечка
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, Бундесвер, военные, утечка, Политика
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки
Das Erste: Писториус не будет пока наказывать болтунов-офицеров — назло Путину
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das Erste
.
На заседании Комитета по обороне стало известно, что небезопасное соединение использовал не один участник разговора: инспектор ВВС Инго Герхарц также подключился через незащищенное соединение, однако к утечке данных это не привело, отметил Писториус.
"Я не хочу, и я хотел бы ещё раз это прояснить, поддаться на давление Путина и подставить своих лучших офицеров, независимо от того, совершили они ошибку или нет. Это было бы именно то, чего ожидает от нас Владимир Путин", — заявил Писториус.
СМИ: к беседе об ударах по России неправильно подключились оба офицера ФРГ
По его словам, необходимо дождаться результатов расследования произошедшего перед тем, как принимать решение о кадровых перестановках. В настоящее время ведется дисциплинарное расследование.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в том числе, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.