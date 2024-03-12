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Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки - 12.03.2024, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:09+0300
2024-03-12T18:12+0300
германия
борис писториус
бундесвер
военные
утечка
политика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das Erste.На заседании Комитета по обороне стало известно, что небезопасное соединение использовал не один участник разговора: инспектор ВВС Инго Герхарц также подключился через незащищенное соединение, однако к утечке данных это не привело, отметил Писториус."Я не хочу, и я хотел бы ещё раз это прояснить, поддаться на давление Путина и подставить своих лучших офицеров, независимо от того, совершили они ошибку или нет. Это было бы именно то, чего ожидает от нас Владимир Путин", — заявил Писториус.По его словам, необходимо дождаться результатов расследования произошедшего перед тем, как принимать решение о кадровых перестановках. В настоящее время ведется дисциплинарное расследование.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в том числе, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
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германия, борис писториус, бундесвер, военные, утечка
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, Бундесвер, военные, утечка, Политика
18:09 12.03.2024 (обновлено: 18:12 12.03.2024)
 
Министр обороны ФРГ Писториус выступил в защиту офицеров после утечки

Das Erste: Писториус не будет пока наказывать болтунов-офицеров — назло Путину

© Фото : NATOМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в защиту офицеров после утечки разговора, в котором обсуждались возможные атаки на Крымский мост, сообщил Das Erste.
На заседании Комитета по обороне стало известно, что небезопасное соединение использовал не один участник разговора: инспектор ВВС Инго Герхарц также подключился через незащищенное соединение, однако к утечке данных это не привело, отметил Писториус.
"Я не хочу, и я хотел бы ещё раз это прояснить, поддаться на давление Путина и подставить своих лучших офицеров, независимо от того, совершили они ошибку или нет. Это было бы именно то, чего ожидает от нас Владимир Путин", — заявил Писториус.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
СМИ: к беседе об ударах по России неправильно подключились оба офицера ФРГ
16:15
По его словам, необходимо дождаться результатов расследования произошедшего перед тем, как принимать решение о кадровых перестановках. В настоящее время ведется дисциплинарное расследование.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в том числе, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
 
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