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"Не хочу быть убитым". Поляки против политики Варшавы в отношении Украины

"Не хочу быть убитым". Поляки против политики Варшавы в отношении Украины - 12.03.2024, ПРАЙМ

"Не хочу быть убитым". Поляки против политики Варшавы в отношении Украины

Чрезмерное рвение Варшавы может привести к активному втягиванию Польши в конфликт на Украине, предупреждает обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:24+0300

2024-03-12T12:24+0300

2024-03-12T13:20+0300

польша

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Чрезмерное рвение Варшавы может привести к активному втягиванию Польши в конфликт на Украине, предупреждает обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский.По его словам, политики в Польше не проявляют умеренности в этом вопросе, что мешает в будущем налаживанию дипломатических контактов с соседями.Пропаганда ура-патриотизма, усугубляет незавидное положение поляков, подчеркивает автор, указывая на "бездумную поддержку воинственного нарратива".При этом никто в Польше не задается вопросом о том, какую Украину они хотели бы видеть, указывается в публикации."Любая неточность и неправда украинской стороны оправдываются. Никто в Польше не задается вопросом, что произошло на Змеином острове или кто взорвал трубопровод на дне Балтийского моря. Такой консенсус сложился именно в Польше, потому что в Нидерландах, Великобритании и в США журналисты не сторонятся этих тем", — говорится в статье.Автор высказывает опасение, что его 14-лентего сына в будущем могут отправить защищать другое государство. " Я боюсь чрезмерного рвения управляющих моей страной властей, боюсь, что понукаемые вступившими в предвыборную гонку демократами они будут подталкивать Польшу к конфликту на Украине. Я боюсь давления на них со стороны действующего президента США Джо Байдена", — пишет Ястшембский.Он с одобрением высказывается о позиции премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые дистанцируются от вовлеченности в конфликт и ставят во главу угла национальные интересы своих стран."Речь идет не о проукраинской или пророссийской позиции. Наш долг — занимать пропольскую позицию", — подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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польша, украина